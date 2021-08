Sucesos Ampliar Seis heridos en un accidente de tráfico en Huércal de Almería martes 24 de agosto de 2021 , 15:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un total de seis personas, entre ellas un niño de 13 años de edad, han resultado heridas en una colisión frontal en la localidad de Huércal de Almería. Según ha informado en un comunicado el servicio de Emergencias 112, el accidente de tráfico se ha producido en la carretera N-340A sobre las 23,40 horas, al chocar frontalmente dos coches por causas que se investigan a la altura de un concesionario de automóviles y un almacén de muebles. Los servicios sanitarios de la Junta desplazados hasta el lugar han evacuado en ambulancia hasta el hospital Torrecárdenas de Almería a tres hombres de 20, 42 y 49 años, dos mujeres de 20 y 47, junto con el menor de 13 años. En el siniestro han intervenido también efectivos de Guardia Civil y Policía Local. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

