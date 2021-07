Deportes Senderismo nocturno por el parque natural Cabo de Gata-Níjar viernes 30 de julio de 2021 , 18:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El lunes, 2 de agosto, se abrirá el plazo de inscripción para la actividad que se celebrará el 14 de agosto en la Caldera de Majada Redonda



El Patronato Municipal de Deportes de Almería continúa con el desarrollo de las actividades en la naturaleza y el próximo lunes, 2 de agosto, abrirá la inscripción para una ruta de senderismo nocturno, que se celebrará el sábado, 14 de agosto. En concreto, se recorrerá el sendero de la Caldera de Majada Redonda (Parque Natural Cabo de Gata-Níjar), un sendero de 7,61 kilómetros, con un desnivel positivo de 443 metros, circular, de dificultad media y que tienen previsto recorrerlo en tres horas.



Los puntos de interés que podrán visualizar son las Presillas Bajas, la Caldera Majada Redonda y grandes panorámicas del Parque Natural, ideales para la realización de fotografías con el móvil.



La salida será desde el Auditorio Maestro Padilla a las 20:00 horas del sábado, día 14. La inscripción a través de la web www.almeriaciudad.es/pmd



El sendero permitirá disfrutar de una abundante riqueza botánica, con higueras, algarrobos, almendros, espartales y sobre todo pitas. La caldera se produjo por el hundimiento del cráter del volcán. El recorrido llevará desde el sendero por la ladera de la Caldera y durante el recorrido se apreciarán imágenes panorámicas de la Isleta, Los Escullos y la bahía de San José. Una espectacular actividad de senderismo nocturno, organizado por el PMD. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

