La dieta mediterránea protagoniza las Jornadas Gastronómicas de Almería

viernes 30 de julio de 2021 , 18:16h

El chef Antonio Daoudi ha participado en la cocina en directo del Área de Promoción de la Ciudad en el Mercado Central



Los productos hortofrutícolas cultivados en Almería y el pescado de nuestro mar son ingredientes básicos de la dieta mediterránea, que ha sido hoy la protagonista de las Jornadas Gastronómicas en el Mercado Central, organizadas por el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Diputación Provincial.



Esta mañana se ha puesto delante de los fogones del chef Antonio Daoudi, de la Escuela Superior Innova Hostelería y Turismo, el cual ha hablado sobre los valores de la dieta mediterránea, y seguidamente ha cocinado ‘Marinado de atún en escamas de pepino encurtido y pico de gallo’ y ‘Bacalao confitado sobre cama de concasse y vinagreta de balsámico’.



Son 14 las jornadas que se extenderán a lo largo del año 2021, con showcookings dos veces al mes. El programa y la inscripción gratuita debe realizarse en la web siguiente: www.innovahosteleriayturismo.com/jornadas. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, afirma que “queremos que el Mercado Central se convierta en un foco de atracción turística, por la belleza de su arquitectura del hierro, por la calidad del producto de proximidad que ofrecen los comerciantes locales, y por las numerosas actividades que organizaremos, como estas Jornadas Gastronómicas”.



Entre los temas que se tratarán en las jornadas se encuentran la cocina para recuperar los productos de la agricultura almeriense, habrá jornadas específicas para profesionales de la hostelería, cocina para tratar las intolerancias más habituales, otras dedicadas a las asociaciones de personas con discapacidad, se hablará de salud y comida, deporte y alimentación, del protocolo en la mesa, los dulces de la abuela, y recetas festivas para los más pequeños. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

