Sociedad Senegal: por fin campeón de África tras muchas calificaciones Escucha la noticia Tras un duro partido contra Egipto, la selección senegalesa ganó la Copa Africana de Naciones por primera vez en su historia. Este evento tuvo lugar el 6 de febrero en el estadio Olembé de Yaundé, en suelo camerunés. Una hazaña para el entrenador Aliou Cissé Senegal fue el mejor equipo de África durante tres años con Aliou Cissé, que no siempre fue un jugador popular. De hecho, falló un grave penalti en la derrota de la final de 2002 y se encontró en el banquillo durante mucho tiempo. Su regreso como entrenador de la selección senegalesa y su victoria el 6 de febrero suponen una redención para el mentor de los Leones de la Teranga. Sadio Mané contribuyó notablemente al histórico éxito del equipo en Camerún con tres goles y dos asistencias. La influencia de Salah, sin embargo, ha disminuido a medida que avanzaba la competición. Egipto, el país más laureado de África, se despidió en la última ronda contra Senegal y terminó segundo en la clasificación. La próxima Copa Africana de Naciones se celebrará en Costa de Marfil en junio y julio. El equipo egipcio agotó Edouard Mendy fue un héroe en la final, rechazando todos los disparos que le llegaron. Esto puso fin a 57 años de mala suerte para los Leones de Terenga. Llevan persiguiendo este título desde que se clasificaron por primera vez en 1965. Después de tres sesiones extras y un día de descanso, Egipto mostró algunos signos de fatiga que, lamentablemente, condujeron a una previsible derrota. Sin embargo, los "Faraones" se defendieron con uñas y dientes durante todo el partido. Pero, ¡ay! El rival resultó ser mucho más duro. El logro de Gabaski El portero número 2 de Egipto, que ha sido el titular de Mohammed El Shenawy desde su lesión, brilló y llevó a su equipo a la final tras dos tandas de penaltis válidas. Sin embargo, no se pudo contar con la valentía de los Leones de Terangua. De hecho, según las estadísticas registradas, el equipo senegalés dominó el partido y se mantuvo victorioso a los puntos. Tuvieron algunas ocasiones, como un centro de Ismaïla Sarr delante de la línea. Sólo en la tanda de penaltis, el capitán Sadio Mané condujo a su equipo a la copa al marcar el último gol.