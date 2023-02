Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Sensibilización sobre la dislexia en Almería con las V Jornadas Andaluzas sábado 11 de febrero de 2023 , 11:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento, Diputación y Junta respaldan a la Asociación de Dislexia Almería en la celebración de ukn evento bajo el título ‘Unidos por la Dislexia’ Almería se ha convertido en la capital de la sensibilización sobre la dislexia a través de las V Jornadas Andaluzas de Dislexia. Bajo el título ‘Unidos por la Dislexia’, esta iniciativa pretende que la dificultades especificas de aprendizaje (dislexia, discalculia, disgrafia y disortografía ) sean cada día mas conocidas por las instituciones, personal de medicina, comunidad educativa y familias. Ayuntamiento de Almería, Diputación y Junta de Andalucía se han sumado a la Asociación de Dislexia de Almería (AXDIAL) y la Federación Española de Dislexia que son el auténtico alma de este evento. Durante el viernes y sábado, estas jornadas se están desarrollando con el objetivo de formar, concienciar a familias y profesionales en materia de las dificultades específicas de aprendizaje.



En la inauguración de las V Jornadas ‘Unidos por la Dislexia’ han participado la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana de la capital, Paola Laynez, el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, así como el delegado de Salud, Juan de la Cruz, y la presidenta de AXDIAL, María Ángeles González.



Desde AXDIAL han explicado que es “primordial que se conozca los signos de alerta tanto en el ámbito médico, educativo y familiar; para así identificar precozmente a los niños y niñas que tienen estas dificultades; pues supondría la puesta en marcha de todos los mecanismos para su derivación, evaluación y elaboración de las adaptaciones correspondientes en cuanto a metodología llevándose a cabo un aprendizaje en igualdad de oportunidades, que ayuden al niña/o a alcanzar el éxito escolar”. Paola Laynez ha elogiado la labor de las asociaciones que, como la Asociación de Dislexia Almería y otras dificultades de aprendizaje, “llegan donde muchas veces la administración no llega, de ahí la importancia de mantener un contacto estrecho y permanente con ellas porque son las que mejor conocen las necesidades de los colectivos a los que representan”. En este sentido, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería ha reiterado el apoyo municipal “a los colectivos vecinales, profesionales y sociales de la ciudad, colaborando permanentemente con ellos y visibilizando su actividad” y ha puesto en valor “el compromiso de las personas que ceden parte de su tiempo en ayudar a los demás y, en el caso de la dislexia, en detectar los casos que se encuentran en las aulas y aprender a enseñarles para evitar el fracaso escolar”.



Por su parte, Ángel Escobar ha expresado su satisfacción “por la celebración de estas jornadas, cuya finalidad es actualizar información sobre una discapacidad del aprendizaje que, en no pocas ocasiones, genera incomprensión en la sociedad. Estas quintas jornadas andaluzas de dislexia ahondan en la necesidad y urgencia de tomar conciencia acerca del impacto que las dificultades concretas de aprendizaje causan en los niños... y también en las familias. De ahí la importancia de la formación, la detección precoz y el abordaje correcto de este trastorno”. Del mismo modo, ha detallado el compromiso de la Diputación de atender la diversidad y las líneas abiertas de colaboración con AXDIAL: “Con vistas al futuro, es nuestra intención seguir aportando nuestra ayuda para el desarrollo de nuevas ideas, nuevos proyectos, que contribuyan -en la medida de lo posible- a mejorar la calidad de vida de las personas con dislexia. Nuestro deber y nuestra obligación como institución pública es tender la mano a asociaciones como Dislexia Almería porque sois un músculo social imprescindible”, ha señalado.



El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha incidido en la importancia de la coordinación entre los profesionales de Educación y los diferentes especialistas sanitarios que tratan este trastorno. Es esencial la detección precoz para hacer frente a esta situación y obtener los mejores resultados en la evolución de las personas afectadas".

