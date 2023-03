Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Si haces turismo en Melilla desde Almería, tienes descuento sábado 18 de marzo de 2023 , 10:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Ciudad Autónoma de Melilla ofrecerá descuentos en los precios de los viajes en barco y avión hacia Andalucía, Madrid y Ceuta, así como descuentos en hoteles para aquellos que realicen viajes de ida y vuelta con una duración mínima de dos días y máxima de 30, con el objetivo de atraer turistas. La ministra de Turismo, Gloria Rojas (PSOE), ha anunciado en una conferencia de prensa que habrá descuentos en los billetes de barco desde Almería, Málaga o Motril. Las rebajas serán de 50 euros por persona en butaca y de hasta cien euros por persona en camarote. También se ofrecerán descuentos en los vuelos desde Málaga, Sevilla, Granada, Almería o Ceuta y de 150 euros con Madrid. Además, las ayudas por alojamiento variarán entre 40 y 80 euros por día y persona. Según Rojas, su departamento destinará 1.450.000 euros a los "bonos turísticos" para estimular el desarrollo económico y promover el turismo en la Ciudad Autónoma de Melilla. La vicepresidenta de la Ciudad y consejera de Presidencia y Administración Pública ha comentado que los viajeros que deseen solicitar la subvención deberán permanecer en Melilla entre dos y 30 días y comprar un billete de ida y vuelta. El paquete turístico ofrece descuentos en los billetes de avión o barco si incluyen alojamiento en Melilla por un máximo de 30 días, ya sea en un establecimiento turístico o en la casa de un residente. Así lo ha explicado el portavoz del gobierno. Según Rojas, para recibir la bonificación, es necesario completar una solicitud en la página web https://bonosmelilla.es/ y agregar la información de todas las personas que viajan, además de proporcionar los documentos requeridos. Según se informa, los viajes de ida y vuelta en transporte marítimo desde Málaga, Almería o Motril recibirán una ayuda financiera. La cantidad de la ayuda variará dependiendo del tipo de camarote elegido: 50 euros para butacas, hasta cien euros para camarotes individuales, 80 euros para camarotes dobles, 60 euros para camarotes triples y 50 euros para camarotes cuádruples. En el transporte aéreo, los viajes de ida y vuelta en rutas regulares desde Málaga, Sevilla, Granada, Almería o Ceuta tendrán una subvención de 60 euros. Para los viajes desde otros lugares como Madrid, la subvención puede ser de hasta 150 euros. Las personas que se hospeden en hoteles de cuatro estrellas recibirán una ayuda económica de 40 euros por día, mientras que los huéspedes de hoteles de tres estrellas recibirán 30 euros por día. Para otros tipos de alojamiento turístico, la ayuda será de hasta diez euros por día. Desde el viernes 17 de marzo, se pueden solicitar las subvenciones para paquetes turísticos, según la titular de Turismo de Melilla. Solo los ciudadanos con residencia legal en la Unión Europea, excluyendo a los residentes en Melilla, podrán ser beneficiarios. Los viajes subvencionados deben ser de ida y vuelta y realizarse en línea regular. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

