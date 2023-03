Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Almería, ciudad de arte, moda y cultura Diego Cruz Más artículos de este autor Por sábado 18 de marzo de 2023 , 10:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una de las claves del futuro de las ciudades es esta idea tan sencilla pero a la vez tan poderosa: talento atrae talento. Y no sólo eso. Iniciativas como Almería MAC suponen un incentivo extraordinario para reforzar nuestra imagen turística y generar, por tanto, más empleo y riqueza. ¿Y qué es MAC? Pues un proyecto muy interesante que nace de la necesidad de poner en valor la ‘Marca Almería’ a través de la fusión de tres variables, la Moda, el Arte y la Cultura, que en la mañana de ayer presentaba su segunda edición en la terraza del Ayuntamiento de la capital arropado por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y también por la Diputación y la Junta de Andalucía. Y no es casual que las instituciones apoyemos Almería MAC porque todos estos valores y estas líneas de emprendimiento, aunando voces, provocando sinergias, dando su sitio a sectores vinculados al talento, y poniendo en valor el hecho de que Almería es una referencia en escenarios como la Moda, el Arte, la Cultura y también la Gastronomía son una fuente de oportunidades de progreso y crecimiento para emprendedores, autónomos y creadores almerienses y, en definitiva, para la ‘Marca Almería’ . Por eso, creo que es muy importante que las administraciones estemos cerca de quienes hacen del emprendimiento, la creatividad, el diseño, el arte y la cultura un modo de estar en la vida. El Claustro de la Catedral acogerá dentro de una semana un desfile único en Andalucía que supondrá un escaparate exclusivo para promocionar nuestra ciudad a través de diseños, música, artistas y sabores con una decena de firmas almerienses, música y numerosas actividades paralelas. Felicidades por esta iniciativa fantástica, que genera un escenario inmejorable para nuestra música Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (el flamenco), para uno de los mejores exponentes de nuestro patrimonio histórico (la Catedral), para nuestra excelencia gastronómica y para nuestro pujante y dinámico sector de la moda. Sin duda, como dijo la alcaldesa en la presentación, estamos ante una experiencia única, para una ciudad única. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Diego Cruz Rockero y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería 28 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)