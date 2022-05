Opinión Si se quiere, se puede Juan Carlos Pérez Navas Más artículos de este autor Por jueves 19 de mayo de 2022 , 10:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde que echó a andar en el gobierno de las derechas en nuestra comunidad hay más personas desempleadas en el conjunto de Andalucía y también en nuestra provincia. Esto no es una opinión, es un dato objetivo. Tampoco es producto de la casualidad o de la mala suerte, sino de la alarmante incapacidad de gestión demostrada por Moreno Bonilla a todos los niveles desde que llegó a la Presidencia de la Junta. Durante estos tres años y medio, el candidato del PP a revalidar sillón ha dejado de invertir 1.500 millones en políticas de empleo, una cantidad de fondos alarmante e indispensable para combatir las cifras de paro que tenemos. Estos fondos, de haberse invertido, tendrían nombre y apellidos y una repercusión directa en las economías familiares. Este dinero era imprescindible para poner en marcha planes de empleo en los ayuntamientos, ayudas al fomento y a la consolidación del trabajo autónomo y de la economía social e incentivos para la contratación de personas jóvenes en entidades públicas y privadas, entre otros destinos. Moreno Bonilla no solo ha ido incapaz de invertir en empleo lo que decían sus propios presupuestos, sino que tampoco ha aprovechado otros importantes recursos económicos provenientes del Estado. Así, el PP ha devuelto 370 millones de euros al Gobierno de España para ayudas a autónomos y empresas, y otros 100 millones del Programa Especial de Empleo aprobado y financiado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para 2021 y 2022 que la Junta aún no ha comenzado a poner en marcha. Los anteriores gobiernos socialistas en la Junta reivindicaron al Gobierno de Rajoy un plan de empleo especial para esta tierra como tienen otras comunidades, pero no nos lo dio y, para rizar el rizo, ahora que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo concede y aprueba, las derechas no lo ponen en marcha. Ya ven, el PP es un freno para nuestra tierra esté donde esté. Moreno Bonilla ha tenido, en todo caso, un espejo donde mirarse para combatir el desempleo y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, como ha hecho el Gobierno de España, que ha subido tres veces más el SMI y en la mitad de tiempo que el nefasto Gobierno de Rajoy. Esta subida ha sido muy beneficiosa en Almería, especialmente en sectores como el del manipulado y envasado de frutas y hortalizas y otros colectivos en los que la precariedad en el empleo es muy acusada. Si se quiere, se puede. Juan Carlos Pérez Navas PSOE 251 artículos @jcpereznavas Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)