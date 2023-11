Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Si te mueves en patinete, ojo con la multa lunes 30 de octubre de 2023 , 12:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Nuevas normas de movilidad urbana en VMP en Almería El Ayuntamiento de Almería ha anunciado nuevas normas de movilidad urbana en Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que entrarán en vigor. Las nuevas normas tienen como objetivo garantizar la seguridad y la convivencia de los usuarios de VMP con el resto de los ciudadanos y los vehículos. Entre las nuevas normas, se destaca la obligatoriedad de llevar casco y ropa reflectante para los mayores de 15 años que usen VMP, así como la prohibición de usar el teléfono móvil mientras se conduce. Además, solo se permite una persona por VMP y la velocidad máxima es de 25 km/h. Los infractores de estas normas se enfrentarán a sanciones de hasta 1.000 euros, según el anuncio del Ayuntamiento. Los VMP son aquellos vehículos que tienen una o más ruedas y que se propulsan por motores eléctricos o por la fuerza humana. Entre ellos se incluyen los patinetes eléctricos, las bicicletas eléctricas, los monociclos eléctricos y los segways. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.