Opinión Si votamos, ganamos Juan Antonio Lorenzo Más artículos de este autor Por lunes 13 de junio de 2022 , 10:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El próximo domingo, 19 de junio, los almerienses tenemos la oportunidad de ponerle fin a un gobierno en Andalucía que nos ha dejado un legado de promesas incumplidas y un grave deterioro de los servicios públicos. Como en las viejas películas de Hollywood, Moreno Bonilla ha desplegado por la provincia un sinfín de escenarios de cartón piedra que, a la hora de la verdad, han dejado al descubierto todas sus vergüenzas. Si miramos a la sanidad, es difícil –por no decir imposible- encontrar algún indicador favorable. Hoy sufrimos listas de espera absolutamente inaceptables y no hay ni rastro de las infraestructuras comprometidas de las que tanto hemos hablado, como el edificio de consultas externas de Torrecárdenas o el hospital de Roquetas de Mar. Han tenido tiempo y dinero para sacar adelante estas instalaciones y, de paso, contratar a los especialistas que se necesitan en Huércal-Overa o en el hospital de Poniente, pero no lo han hecho. En cuanto a las listas de espera de la dependencia, que en Almería afectan a 8.000 personas, tampoco han sabido o querido eliminarlas, pese a contar con 250 millones de euros extras transferidos para este fin por el Gobierno de España. ¿Es normal tener que esperar un año para que nos vea el especialista, que se tarde en resolver la dependencia más de dos años o que hoy en día las personas que padecen cáncer tengan que desplazarse a Granada para saber cómo está evolucionando su enfermedad? ¿Es normal todo esto? Pues no, no es normal. No es normal que el Partido Popular se haya empeñado en que lo veas así y que hasta te haya podido convencer de que lo natural es que tengas que pagar un dinero que no tienes en una consulta privada porque no puedes esperar a que te vea el especialista en la sanidad pública dentro de un año. Andalucía y Almería necesitan pasar página y poner fin al Gobierno de Moreno Bonilla, que solo nos ha hecho perder tiempo y dinero. Hay que suspender a un gobierno andaluz que ha dejado sin gastar la mitad del presupuesto de Agricultura, con lo que eso supone para Almería; que ha dejado sin invertir 1.500 millones en incentivos a desempleados, pymes y autónomos; y que, pese a haber tenido más recursos que nunca para la sanidad pública, ha permitido que el sistema colapse. El 19 de junio todos y todas vamos a tener la oportunidad de frenar a la derecha para que ganen los derechos y, muy especialmente, los de las mujeres y los jóvenes, los colectivos más castigados por las políticas del PP y por sus más que probables pactos con la ultraderecha, como ya ha ocurrido en esta legislatura. Para ello, es importante que acudamos masivamente a las urnas y que tu voto sea para el PSOE, para Juan Espadas. Si votamos, ganamos. Juan Antonio Lorenzo Secreterio General del PSOE de Almería Alcalde de Serón y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación 22 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)