Siberia, Nilo, Platino, Vancouver y Silver Grey se incorporan a la piedra natural protegida Sensa

martes 02 de marzo de 2021 , 18:35h

Grupo Cosentino, líder mundial en la producción y distribución de superficies innovadoras para la arquitectura y el diseño, presenta cinco nuevos colores para su innovadora gama de piedra natural protegida, Sensa by Cosentino®: Siberia, Nilo, Platino, Vancouver y Silver Grey.

Estas nuevas propuestas de cuarcita y granito, procedentes de Brasil, han sido cuidadosamente seleccionadas teniendo en cuenta su composición y resistencia al manchado, una vez tratadas con la revolucionaria protección antimanchas Senguard NK, desarrollada en exclusiva por el equipo de I+D de Cosentino para su piedra natural.

Las superficies Sensa by Cosentino® nacen en Cosentino Latina, filial de la compañía que alberga su fábrica especializada en granitos y cuarcitas. Con ubicación en la ciudad brasileña de Vitória, Cosentino Latina es uno de los principales exportadores de piedra natural de todo Brasil, y se trata de la única factoría de producción que la multinacional Cosentino tiene fuera de su parque industrial de Cantoria, en Almería -España-.

“Con este lanzamiento, intentamos responder a la demanda del mercado y añadimos a nuestro porfolio de Sensa by Cosentino®, colores y tonos suaves, varios acabados sin brillo y, sobre todo, materiales exclusivos y diferenciadores.”, afirma Francisco Guzmán Gutiérrez Martos, Product Manager de Sensa by Cosentino®.

Siberia: Cuarcita brasileña con fondo blanco que recuerda al color virgen que emana de la fría nieve siberiana. Su diseño se caracteriza por pequeños moteados negros. Autenticidad en estado puro.

Nilo: Increíble cuarcita brasileña que muestra un material surcado por infinitas y destacadas vetas sobre un fondo a medio camino entre el gris más luminoso y un negro profundo. Su vehemencia le convierte en una obra de arte.

Platino: Bellísima cuarcita procedente del interior de Brasil, cuya formación mineral aporta una sensación de pureza, evocando con sus vetas el movimiento de las olas del océano. Su acabado leather (sin brillo y especial textura) transmite equilibrio y armonía para nuestros ambientes.

Vancouver: En esta cuarcita brasileña de fondo blanco las vetas adquieren mayor o menor grosor, se estrechan, se ensanchan, se entrelazan, se separan. Hermosos caminos se dibujan en una superficie resquebrajada que invita al contacto.

Silver Grey: En este granito brasileño, la dureza y homogeneidad del juego de vetas blancas que cruzan horizontalmente la intensa superficie gris, proporcionan calidez y serenidad al ambiente.

Gracias a la exclusiva y pionera protección Senguard NK, toda la gama cromática de Sensa by Cosentino® ofrece un excelente nivel de protección ante sustancias y ácidos complicados, es resistente al rayado y no requiere de un mantenimiento diario especial. El tratamiento es resistente a los rayos UV, lo que permite que las superficies Sensa by Cosentino® se utilicen en aplicaciones tanto de interior como de exterior, siendo una gran opción para encimeras, pavimentos, revestimientos, fachadas, etc., al mismo tiempo que permite a la piedra respirar y conservar siempre su color natural. Gracias a la certificación NSF, Sensa by Cosentino® ofrece además una superficie segura para estar en contacto con alimentos.

Con una garantía certificada de 15 años, Sensa by Cosentino® es una propuesta para los usuarios más exigentes, amantes de la naturaleza y de la belleza única de la piedra natural, que necesitan un material resistente, con un rendimiento sobresaliente frente al paso del tiempo y que ofrezca la máxima calidad. Sensa by Cosentino® es por tanto la belleza de siempre con la tecnología más vanguardista.