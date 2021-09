Capital Siete empresas optan a diseñar la remodelación del Parque de La Goleta viernes 03 de septiembre de 2021 , 21:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Es el número de ofertas presentadas en plazo para la mejora de la dotación de este espacio que, además de juegos infantiles, verá ampliada la zona recreativa y contará con calistenia y aparatos biosaludables Un total de siete ofertas ha registrado el Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia de Urbanismo, al procedimiento de licitación abierto para la contratación de los servicios de redacción de proyecto, dirección facultativa y responsable del contrato para la remodelación del parque de La Goleta, en la Vega de Acá. Con un presupuesto base de licitación de 38.706,57 euros, la empresa que resulte adjudicataria de este contrato contará, a partir de la firma, con un plazo de cinco meses para la redacción del proyecto. Las empresas que han presentado oferta para la redacción de este proyecto, cuya documentación será analizada ahora por la Mesa de Contratación, son las siguientes: Zofre SLP

J2 De Simón y Cuerva Arquitectos SLP

Reina Barranco Ingenieros Consultores SLU

AIMA Ingenieria SLP

Fomintax SLP

Viasur Prevención e Ingeniería S.A.

Javier Peña Arquitectos La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha mostrado su “satisfacción” por la concurrencia a esta licitación, recordando que “teniendo como base el anteproyecto, elaborado por los técnicos municipales, corresponde ahora plasmar en proyecto el compromiso municipal para mejorar y completar la dotación construida en 2018, creando entonces un área de juegos infantiles adaptada además a niños con problemas de movilidad”. En este sentido, ha explicado que la ejecución de este proyecto responde en una doble dirección. Por un lado, al “compromiso” adquirido por el alcalde y el Equipo de Gobierno de mejorar y completar la dotación existente. De otro, “a las necesidades planteadas por los vecinos de un barrio conformado mayoritariamente por gente joven y con niños, siendo ésta una actuación consensuada con sus representantes vecinales”, ha precisado Martínez Labella. La reordenación integral del Parque de La Goleta, situado entre Camino de la Goleta y la calle Árbol del Paraíso, deberá recoger en el nuevo proyecto una reorganización de la actual zona de juegos infantiles, así como una remodelación de los recorridos peatonales manteniendo los árboles en su actual ubicación pero reformando las zonas verdes. Como así se recoge en la idea del anteproyecto, el objetivo de la remodelación pasa también por una ampliación de la zona recreativa y de juegos que incluya aparatos de calistenia y biosaludables, elementos que además se vienen reclamando en este tipo de dotaciones complementando la oferta para poder realizar actividades deportivas al aire libre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.