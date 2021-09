Capital Ampliar Casa de Nazaret y La Milagrosa reciben la recaudación de los abanicos de Feria solidarios viernes 03 de septiembre de 2021 , 21:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco y el concejal de Cultura, Diego Cruz, han subrayado que esta 'No Feria 2021' “los almerienses no sólo han sido responsables, sino que también han sido solidarios”





El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha entregado a las hermanas de la Casa de Nazaret y del comedor La Milagrosa la recaudación obtenida con los abanicos de Feria solidarios. Acompañado por el concejal delegado del Área de Cultura y Educación, Diego Cruz, el primer edil ha visitado la Casa de Nazaret y el comedor social, donde ha reconocido que este año de 'No Feria' los almerienses “no sólo han mantenido un comportamiento responsable frente al COVID, sino que también han sido solidarios”.



El Ayuntamiento ha repartido un total de 12.500 abanicos en dos días y lo ha hecho en la Plaza Vieja, donde se instalaron dos urnas para que los almerienses que lo desearan entregaran un donativo para estas dos instituciones que tanto ayudan a quienes más lo necesitan. Repartidos todos los abanicos, el Área de Cultura ha repartido lo recaudado en dos cheques de 6.500 euros cada uno que esta mañana de viernes ha entregado el alcalde a quienes van a utilizarlo para ayudar a los más vulnerables. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.