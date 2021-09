Sucesos Siete pateras avistadas en playas de Mojácar, Cuevas y Carboneras lunes 27 de septiembre de 2021 , 18:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







Al menos siete pateras han sido avistadas este lunes en varias playas de los términos municipales de Mojácar, Carboneras y de Cuevas del Almanzora (Almería) tras su llegada a tierra firme.



Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 ha indicado a Europa Press que el primer aviso tuvo lugar sobre las 5,50 horas, cuando un alertante señaló la presencia de cinco varones en la AL-5106 llegados en patera y que habrían salido de Argelia, de modo que alguno de ellos se habría lastimado el pie.



Asimismo, el teléfono único recibió otro aviso sobre el desembarco de al menos ocho varones en la playa de Villaricos, en Cuevas del Almanzora, tras haber tocado tierra firme la embarcación en la que viajaban.



A las 7,10 horas fueron varias las llamadas que alertaban de un grupo personas "caminando" por la carretera que une Mojácar con la vecina localidad de Carboneras. Los informantes comunicaban que eran entre "15 y 20 personas" y que todo indicaba que acababan de desembarcar de una patera que había tocado tierra, lo que ha sido confirmado posteriormente por la Guardia Civil.



Otra alerta ha llegado a las 8,30 horas y en él varios testigos indicaban que un grupo de unas "diez personas" habían llegado en patera hasta la playa de Palomares, junto al centro escolar de esta pedanía de Cuevas del Almanzora.



El servicio unificado de emergencias ha recibido un aviso más a las 10,40 horas por la arribada de una embarcación a Playa Macenas, también en el término municipal de Mojácar. El informante precisaba que los ocupantes de la patera "habían salido corriendo por la playa" y que estaban siendo "perseguidos por agentes de la Guardia Civil", si bien no ha precisado cuántas personas han desembarcado.



Las últimas alertas referidas a la misma zona de Plaza Macenas han tenido lugar a las 14,10 y a las 14,45 horas, con grupos de entre ocho y 15 personas que habrían llegado a tierra firme en una pequeña lancha, según los alertantes.

