Capital La UTE Jarquil-Copsa realizará los ‘Jardines Mediterráneos de La Hoya’ lunes 27 de septiembre de 2021 , 18:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy también el proyecto de remodelación y mejora de la calle Magistral Domínguez y su entorno, con una inversión de casi 900.000 euros











A Junta de Gobierno Local se ha elevado hoy, a propuesta del Área de Urbanismo e Infraestructuras, la aprobación de la valoración y clasificación, por orden decreciente, de las proposiciones presentadas para la contratación de las obras que se va a ejecutar en el entorno de La Hoya, de acuerdo al proyecto que se conoce con el nombre de ‘Jardines del Mediterráneo de la Hoya’



Como ha dado a conocer hoy la portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Presidencia y Planificación, María del Mar Vázquez, diez han sido las propuestas analizadas por la mesa de contratación que, tras el estudio de las mismas, declara que el licitador que ha obtenido la mayor puntuación y la mejor oferta calidad precio para la contratación de estas obras es la UTE Jarquil-Copsa, al ser el licitador que ha obtenido la mayor puntuación y la mejor oferta calidad precio, El presupuesto de ejecución que ha presentado a la licitación asciende a la cuantía de 2.671.648,55.



Como siguiente paso y antes de adjudicar la obra de manera definitiva, el licitador tendrá que presentar la documentación requerida de acuerdo al procedimiento que sigue la contratación de estas obras, entre otros el depósito de la garantía definitiva correspondiente al 5% del importe de adjudicación, IVA excluido, que asciende a la cantidad de 110.398,70 euros. Cuenta para ello con diez días hábiles.



Esta obra se acometerá en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) ‘Almería Ciudad Abierta’, que está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.





Magistral Domínguez y entorno

En la Junta de Gobierno, presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se ha aprobado también el proyecto de remodelación y mejora de la Calle Magistral Domínguez y su entorno, con una inversión prevista de 885.397 euros.



Esta actuación, incluida en el marco del Plan Cuatrienal 2020-2023 de Planes Provinciales, esta cofinanciada con aportación municipal de 664.047,75 euros y de Diputación por importe de 221.349,25 euros, en el ejercicio de 2022.



Un proyecto que sigue a otras actuaciones similares que ya se han acometido en esta parte de la ciudad, próximo a Puerta Purchena, como fueron la calle Antonio Vico, la calle Pósito u otras que se van a desarrollar también, como es el caso de la calle Cruces y su entorno.





Contratos de servicio

En esta misma Junta de Gobierno se han adjudicado hoy también varios contratos de servicio por un importe de 103.704,87 euros. Entre ellos, la adquisición del software para el desarrollo e implementación de bonos digitales para comercio local (10.285 euros), aplicación que permitirá el desarrollo del proyecto impulsa por el que se movilizarán 300.000 euros en bonos incentivos al consumo en los comercios y establecimientos de Almería, en una convocatoria cuyas bases se están ultimando; la contratación de los servicios de análisis de drogas en laboratorio y suministro de kits de análisis (7.577,34 euros) o de los servicios de mantenimiento de software y soporte a usuarios de Videoacta (8.833 euros). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

