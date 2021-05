Simulacro de actuación contra un incendio en Castala

viernes 28 de mayo de 2021 , 13:09h

La Junta convoca en Berja a un centenar de efectivos para testar la capacidad de respuesta en caso de incendio forestal





La Junta de Andalucía ha celebrado hoy en el municipio de Berja un simulacro de incendio forestal para poner en práctica los procedimientos establecidos y testar la capacidad de respuesta del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ante la llegada del periodo de mayor riesgo durante la campaña estival, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha acudido al ejercicio acompañada del viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz, el director general de Emergencias y Protección Civil, Agustín Muñoz, junto a la delegada del Gobierno en Almería, Maribel Sánchez, a la delegada territorial de Desarrollo Sostenible, Raquel Espín y al alcalde de Berja, José Carlos Lupión.



Crespo ha agradecido el trabajo de todos los efectivos desplegados para este simulacro y ha puesto en valor la implicación de los ayuntamientos con la seguridad y preservación del medio ambiente, al tiempo que ha destacado la “buena coordinación y trabajo conjunto con la Consejería de la Presidencia”.



La consejera ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz con el dispositivo Infoca evidenciado en “un aumento de medios materiales y humanos al servicio de la extinción y un esfuerzo constante para rejuvenecer la plantilla de los centros operativos. Carmen Crespo ha señalado también que “se está modernizando el operativo con mejoras que incluyen más y mejores geolocalizadores, drones y tecnología puntera para facilitar la toma de decisiones en el Puesto de Mando”.



El viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz, ha subrayado: “Cada vez estamos más preparados para la lucha contra el fuego; se aproxima la época de mayor riesgo de incendios forestales y, gracias a estos simulacros, podemos comprobar la eficacia de nuestros operativos y recursos si tienen que intervenir en una emergencia en la que hay que salvaguardar la vida de las personas, el patrimonio natural, así como los bienes de naturaleza no forestal, para ello la acción coordinada es clave”.



Sanz ha destacado la profesionalidad de todos servicios de emergencia que intervienen en estos siniestros y ha recalcado que “avanzamos y mejoramos en protección y seguridad; si llega el momento, todos los operativos están listos para dar lo mejor de sí mismos, minimizar el riesgo de este tipo de incendios y garantizar la seguridad de la ciudadanía”.



El viceconsejero de la Presidencia ha destacado la nueva organización del Puesto de Mando Avanzado, adaptado al cumplimiento de las medidas de prevención del COVID, y el protocolo de información a la población ensayado hoy con la colaboración de los medios de comunicación “como pieza indispensable para transmitir mensajes de autoprotección a la ciudadanía que permiten salvar vidas”, ha apuntado Antonio Sanz que también ha explicado que desde Emergencias Andalucía se han realizado ya 109 estudios interfase y otros 49 se encuentran en fase de elaboración. “Estos trabajos permiten conocer núcleos de diseminados de población, establecer vías de evacuación, puntos de atención a damnificados, zonas de albergue, etc., y son un elemento de seguridad esencial para proteger vidas”.



El ejercicio se ha celebrado desde primera hora de la mañana en el Parque Periurbano de Castala, en el término municipal de Berja, donde se ha simulado la detección de un incendio forestal muy próximo a la barriada de Castala. La virulencia de las llamas y la cercanía al núcleo de población han motivado la activación del Nivel 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) por parte de la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez. Esta situación se declara cuando existe una afección potencial a personas y/o a bienes de naturaleza no forestal; en este nivel de la emergencia la dirección recae en la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia.



Viceconsejero, consejera y delegada, acompañados por el director general de Emergencias y Protección Civil, Agustín Muñoz, y el alcalde virgitano han asistido a la reunión del Comité Asesor desarrollada en el PMA (Puesto de Mando Avanzado) para conocer de primera mano las actuaciones de extinción del incendio, los sistemas de evacuación, transporte y albergue de los posibles damnificados, la coordinación entre operativos así como las activaciones y transmisión de comunicaciones, entre otras cuestiones.



Con posterioridad, han atendido a los medios de comunicación y agradecido su participación en el ejercicio ya que en esta ocasión, como novedad, también se ha ensayado la alerta a los medios, la recepción de periodistas a la zona y la atención a los informadores.



Entre los objetivos específicos del simulacro, cabe destacar el correcto despliegue del Puesto de Mando Avanzado, el cumplimiento de las medidas preventivas frente al Covid en el PMA, la comunicación y flujo de información entre operativos, el uso del sistema de gestión tecnológica de Emergencias Mayores y la integración de los medios de comunicación en el conjunto de las actuaciones de Planificación y Coordinación del PMA.



Una vez que el fuego quedó estabilizado a las 13.00 horas, se celebró una reunión en la que se decidió volver al nivel 0 y la desactivación del Plan. El ejercicio ha concluido con una reunión de evaluación y valoración para extraer conclusiones y elaborar análisis que permitan la mejora continua de los procedimientos de actuación para estar preparados para una mejor atención a la ciudadanía en caso de emergencia real.





Amplio dispositivo

Para el desarrollo del ejercicio se han dado cita más de cien efectivos entre especialistas del Dispositivo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA), desplegados desde su Centro Operativo Provincial (COP), y desde su Centro Operativo Regional (COR), personal de Emergencias Andalucía (112, Grupo de Emergencias de Andalucía y Protección Civil), Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPES, Distrito Sanitario del Poniente Almeriense, Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, Guardia Civil, Consorcio de Bomberos del Poniente, Policía Local, Cruz Roja y agrupaciones de Voluntariado de Protección Civil.