Sucesos Ampliar Sindicatos y empresarios se movilizan por el aumento de la siniestralidad laboral en Almería Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por jueves 08 de junio de 2023 , 13:40h Escucha la noticia Accidente laboral en Vícar: 5 fallecimientos en lo que va de año en la provincia. Sindicatos exigen medidas urgentes para frenar la siniestralidad. Mejora de condiciones, prevención de riesgos y supervisión de trabajadores son algunas reivindicaciones. La muerte de un trabajador arrollado por un camión en Vícar ha sido el detonante de una concentración sindical que ha contado con el apoyo de la patronal y la Junta de Andalucía. Se trata del quinto fallecimiento por accidente laboral en lo que va de año en la provincia, donde se han registrado más de 50 casos en toda Andalucía. Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado que los accidentes mortales se han duplicado respecto al año pasado y han exigido medidas urgentes para frenar esta sangría. Entre las reivindicaciones sindicales, destacan la mejora de las condiciones de trabajo, la prevención de riesgos laborales, el mantenimiento de los equipos y vehículos, la formación y supervisión de los trabajadores y la actuación de la Inspección de Trabajo. Asimismo, han recordado que hace dos meses firmaron un acuerdo con la Administración Autonómica para luchar contra la siniestralidad laboral, dotado con 200 millones de euros, que aún no se ha puesto en marcha. IN ITINERE Los accidentes in itínere, es decir, los que se producen en el desplazamiento al o desde el trabajo, suponen el 20% del total y son especialmente preocupantes en el sector del transporte. Fuentes del Consorcio de Bomberos del Poniente han señalado que el último accidente mortal podría haberse evitado si se hubiera aplicado correctamente el freno de mano del camión que arrolló al trabajador. La concentración ha tenido lugar a las puertas del Edificio Sindical y ha contado con la presencia de Amós García, Delegado Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Almería y una representación de ASEMPAL, la asociación de empresarios de Almería. Tanto la patronal como la Junta de Andalucía han mostrado su solidaridad con las víctimas y sus familias y su compromiso con la mejora de la seguridad y salud laboral.

