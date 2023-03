Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar SiPcte denuncia recortes de Correos en centros de reparto de Almería jueves 09 de marzo de 2023 , 21:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Sindicato SIPCTE ha presentado hoy jueves 9 de marzo, sendas denuncias ante la Inspección de Trabajo contra Correos, en este caso por la falta de reposición de efectivos en las Unidades de Reparto número 1 y 2 así como de la Unidad de Servicios Especiales de Almería “USE”. Para SIPCTE, la respuesta de Correos es siempre la misma “hay suficiente plantilla” “la dotación de plantilla es suficiente o adecuada al volumen de la actividad de distribución de envíos de todas las unidades”, algo que el sindicato ha demostrado en numerosas ocasiones que es falso. Basta con recordar la última denuncia del pasado mes de noviembre, donde Correos fue denunciada por SIPCTE por la falta de personal y el aumento de paquetería en la semana del Black Friday, cuando varios cientos de notificaciones caducaron, con la consiguiente penalización para la empresa, además de los perjuicios que esto conlleva para la ciudadanía. La realidad de la empresa pública a día de hoy es bien distinta, en cualquier caso, el Servicio de Prevención de Correos, ya estableció una plantilla de trabajadores en todas las unidades de la capital, para evitar daños a la salud y la sobrecarga física y mental, a raíz de las denuncias del sindicato SIPCTE, pues ya fue sancionada por Inspección de Trabajo por no realizar una evaluación de riesgos psicosociales a sus trabajadores. Para el responsable del sindicato SIPCTE en Almería, Francisco Sabio “a día de hoy son muchos de los jefes de unidad en toda Almería y provincia, los que nos piden que denunciemos esta terrible situación”. “veo compañeros a los que les es imposible llevar a diario el Correo” “otros son presionados por algunos de sus superiores, para sacarlo todo a reparto, sin tener en cuenta ningún tipo de criterio, derivado de la sobrecarga de trabajo, sin tener en cuenta las ausencias, bajas o jubilaciones del personal, que estos compañeros tienen que asumir.” “Hay una pésima gestión de los recursos, se manda a los carteros de pie a realizar el reparto de barrios, que fueron creados para ir en moto” “te cambian de barrio a diario, lo que conlleva que se ralentice tu productividad”, para Sabio todo esto es sin duda un auténtico desperdicio de recursos públicos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Una sentencia obliga a Correos a dar vacaciones a una cartero

