Deportes Snowshoe abre dos fines de semana decisivos para la Copa del Mundo martes 26 de julio de 2022 , 16:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Recta final de Copa del Mundo. Completadas seis de las nueve puntuables del largo certamen 2022, Bec McConnell vuela a Norteamérica al frente tanto de la general absoluta como del short track. A pesar de que en Andorra la mala suerte le impidió sumar los puntos que valían sus piernas, la australiana recuperó un liderato que defenderá en el inicio de una gira que comprende pasos por Snowshoe (West Virginia/Estados Unidos) y Mont-Sainte-Anne (Canadá) en fines de semana consecutivos. Se trata de un circuito que Rebecca conoce bien y del que ha extraído buenos resultados en sus dos participaciones: segunda el pasado año tras una inspirada Evie Richards y cuarta en 2019 en la manga inaugural de la competición. En esta ocasión llega con 1317 puntos en la clasificación general, 112 por encima de Anne Terpstra y sólo uno más que Loana Lecomte, las tres corredoras que han conseguido vencer en alguna de las seis puntuables previas esta temporada. El otro Primaflor-Mondraker-Genuins en Snowshoe será el sub 23 Francesc Barber, quien se estrena en Estados Unidos tras mostrar un nivel muy regular en sus últimas competiciones, tanto en Vallnord como en el Campeonato de España del pasado fin de semana. No volará a la Costa Este Jofre Cullell, quien seguirá preparando en Europa el Campeonato de Europa de XCO, uno de sus grandes objetivos en esta fase de la temporada. Cobertura Tanto las mangas de short track como las élite de XCO podrán seguirse en abierto, en directo y con la opción de escoger idioma a través de la página de RedBullTV y su aplicación móvil. Las carreras de XCC se disputarán en la noche del viernes; mientras que las mangas de XCO en la tarde del domingo en lo referente a Europa, seis horas más que en West Virginia. Horarios y retransmisiones Viernes 29

23.30 World Cup Cross-country Short Track - Mujeres (Bec McConnell) TV Domingo 31

16:15 World Cup Cross-country Olympic - Hombres Sub 23 (Francesc Barber)

18:20 World Cup Cross-country Olympic - Mujeres Élite (Bec McConnell) TV Primaflor-Mondraker-Genuins informará durante toda la semana de las novedades de sus dos representantes en esta séptima y antepenúltima manga de Copa del Mundo en Estados Unidos, tanto en su página web como en sus diferentes redes sociales, aportando abundante material fotográfico y un repaso a lo acontecido a la conclusión de las competiciones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.