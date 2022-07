Deportes El fútbol sala de Almería celebrará el Trofeo de Feria durante los días 20 y 21 de agosto martes 26 de julio de 2022 , 16:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La cita, en la que colabora el Patronato Municipal de Deportes, cuenta con las inscripciones abiertas para los deportistas interesados Tras la reciente anunciación del cartel de la Feria de Almería, en honor a la Virgen del Mar, que se hará del 19 al 27 de agosto, llegan las actividades deportivas. Unos eventos que han activado la deseada cuenta atrás para volver a celebrar los torneos y encuentros que los clubes y el Patronato Municipal de Deportes organizan para la conmemoración de las fiestas patronales por todo lo alto. Es el caso del Trofeo de Feria 2022 que, organizado por la Asociación Almeriense de Promoción de Fútbol Sala (AAFS) y con la colaboración del PMD, las pistas del campo de fútbol de Los Ángeles se espera que se llenen de niños y niñas apasionados por esta disciplina. Desde la asociación han abierto las inscripciones para una cita que contará con la participación de las categorías desde prebenjamín (2015-2016), benjamín (2013-2014), alevín (2011-2012), infantil (2009-2010), cadete, (2007-2008) y juvenil (2004-2005-2006). Esta cita brindará un trofeo para el campeón y, el mínimo de participación para cada categoría será de unos 3 equipos. La inscripción cuenta con un precio de 30€ y, para poder inscribirse, hay que llamar a los teléfonos 610 448 426, 619 132 293, o bien, llamando al 675 333 851. Cada año, estas actividades han ido creciendo y, con un amplio número de participantes, el Patronato Municipal de Deportes aglutina su esfuerzo en satisfacer las demandas de la población, que disfruta con la práctica deportiva en una semana tan importante. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.