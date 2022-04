Almería Socialistas de Almería vuelven a "confundir" las banderas republicanas jueves 14 de abril de 2022 , 20:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Destacan la figura de Nicolás Salmerón, el almeriense que lideró el catalanismo tras reprimir el cantonalismo andaluz Socialistas de Almería, un año más, han acudido a Alhama el 14 de abril para rendir tributo a Nicolás Salmerón en la efeméride de la proclamación de la II República Española. En esta ocasión, aunque estaba en la provincia el secretario general del PSOE-A Juan Espadas, éste ha preferido acudir a un encuentro de carácter católico por la Semana Santa. Se da la circunstancia de que, otra vez, han utilizado la bandera tricolor en este acto, cuando Salmerón fue uno más de los efímeros presidentes de la I República Española, no de la Segunda, y que la bandera de Salmerón era roja, amarilla y roja, no roja, amarilla, y morada. Obviamente no es un error, ya que cada 14 de abril usan la bandera aprobada en la Constitución de 1931 y la vinculan a Salmerón, de quien detallan que fue presidente de la primera, pero sin embargo, no usan la suya. Según el diputado socialista Indalecio Gutiérrez “rendimos homenaje a la II Republica en el 91° aniversario de su proclamación, así como a los hombres y mujeres que la defendieron y a nuestro insigne paisano y Presidente de la I República, Nicolás Salmerón, quien representa fielmente los valores republicanos”. Hay que recordar que Nicolás Salmerón nunca fue diputado por Almería, que era partidario del centralismo y contrario al federalismo, hasta el punto de que fue el responsable de la represión de los federales andaluces al poco de ser elegido presidente, si bien no quiso firmar las sentencias de muerte de unos militares que había colaborado con el movimiento cantonal, y dimitió. Eso sí, mientras con los andaluces sublevados en Despañaperros actuó con dureza, posteriormente encabezó el partido nacionalista Solidaridad Catalana, que fue el rearme ideológico de esta opción política. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

