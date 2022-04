Capital El alcalde hace la levantá del Encuentro en la Plaza Circular este Jueves Santo jueves 14 de abril de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El agua ha provocado el regreso de Angustias a la Compañía de María y la demora en la salida de El Silencio, mientras que el Encuentro ha podido completar su recorrido, al igual que Rosario del Mar El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha vivido en la Plaza Circular uno de los momentos más emocionantes no sólo de este Jueves Santo, sino de toda la Semana Santa almeriense, al presenciar el Encuentro entre Jesús Nazareno, la Virgen de la Amargura y la Verónica. Acompañado por el concejal delegado del Área de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, por la concejala de Urbanismo, Ana Martínez Labella, y por el hermano mayor de la Ilustre y Muy Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Amargura y Santa Mujer Verónica (Encuentro), Manuel Cerejido, el regidor ha realizado la levantá momentos antes de escuchar la saeta que desde el eje de inicio de La Rambla y el Paseo de Almería retumba ante las tres imágenes. Previamente, Martínez Labella ha realizado la levantá de la Verónica, acto que ha ofrecido a todas las mujeres de Almería y durante el que ha pedido por una igualdad real, y posteriormente al primer edil ha sido Carlos Sánchez el que ha realizado lo propio con la Virgen de la Amargura.Las tres imágenes confluyen en la Plaza Emilio Pérez (Circular) después de salir en procesión desde el barrio de Ciudad Jardín. Por las calles del centro comparten el ánimo y los aplausos con las otras tres hermandades que salen en Jueves Santo. El Encuentro es uno de los momentos centrales de este Jueves Santo del Amor en el que también procesionan por las calles de Almería la Real e Ilustre Congregación y Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de las Angustias (Angustias); la Hermandad Dominicana y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas en el Abandono de sus Discípulos, María Santísima del Rosario del Mar en sus Misterios Dolorosos, Santa María Magdalena y Santo Domingo de Guzmán (Rosario del Mar), y la Real e Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Redención en su Sagrado Descendimiento y María Santísima del Consuelo (Silencio). La lluvia ha hecho de nuevo acto de presencia y mientras el Encuentro ha podido completar su recorrido, al igual de Rosario del Mar, ésta tras un paréntesis en el que ha tenido que buscar refugio, Angustias ha tenido que regresar a la Compañía de María al poco de su salida y el Silencio ha salido desde la Iglesia de San Agustín con una hora de retraso. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.