Capital Solo 17 interesados en comprar algunas de las 57 parcelas para unifamiliares de El Toyo domingo 13 de junio de 2021 , 11:42h

A cuarenta asciende el número de parcelas que el consistorio, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha puesto a la venta en un nuevo procedimiento de subasta al alza





Un total de diecisiete ofertas se han registrado en al procedimiento de subasta pública abierto por el Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, para la venta de cuarenta parcelas unifamiliares en El Toyo. Cerrado el plazo de presentación de ofertas, el pasado 7 de junio, comenzará ahora el proceso de estudio de la documentación presentada por cada uno de los interesados, previo a la adjudicación que se realice de las parcelas.



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, se ha mostrado muy satisfecha ante la concurrencia que ha suscitado esta nueva convocatoria, la séptima iniciada por el Ayuntamiento sobre las parcelas disponibles, recordando que en las dos últimas anteriores entonces el procedimiento se declaró desierto.



En este sentido, ha explicado que “se han venido a cumplir las expectativas que previamente a la enajenación de las parcelas disponibles había generado la posibilidad de abrir un nuevo procedimiento de subasta. Esperamos ahora que las ofertas presentadas concluyan en la adjudicación de esas parcelas y, consecuentemente, su venta en el proceso de desarrollo que sigue creciendo en El Toyo, que además supondrá la generación de nuevos ingresos para las arcas municipales”.



La mayor parte de las parcelas que se han subastado cuentan con una superficie de entre 800 y 900 metros cuadrados. Tan solo una de las disponibles alcanza los 1.000 metros cuadrados. En cuanto a la edificabilidad o superficie construida, la media aproximadamente es 233 metros cuadrados y la máxima, referida a la parcela de mayor superficie, alcanza los 291 metros cuadrados edificables.



Los precios establecidos para el procedimiento de subasta, al alza, se han establecido, para el caso de las parcelas de menor superficie y edificabilidad, en 163.100 euros, IVA no incluido. La propuesta económica será a la par o al alza sobre el precio mínimo fijado para cada parcela. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

