Sucesos Ampliar Rescatan a un ciclista herido tras una caída en una zona de difícil acceso en El Ejido domingo 13 de junio de 2021 , 17:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ha sido trasladado por los servicios sanitarios al hospital de Poniente Los servicios de emergencias han rescatado hoy a un ciclista de 42 años herido tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en la localidad almeriense de El Ejido, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia Administración Pública e Interior de la Junta.



Pasadas las 11.00 horas, el Teléfono 112 ha recibido la llamada de un familiar del ciclista que ha alertado de que había sufrido una caída y se encontraba herido y desorientado en una zona de difícil acceso, localizada en Almerimar. Inmediatamente, el centro coordinador ha movilizado a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a la Guardia Civil y a la Policía Local.



Efectivos de la Policía Local han rescatado al herido, un hombre de 42 años, y lo han evacuado hasta el lugar donde se encontraba la ambulancia que lo ha trasladado al hospital de Poniente.

