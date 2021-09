Solo una mancomunidad almeriense cumple con el Tribunal de Cuentas

De ocho mancomunidades de municipios que hay en la provincia de Almería, solo una cumple con la obligatoriedad de remitir su contabilidad anual al Tribunal de Cuentas, según el informe al que ha tenido acceso Noticias de Almería y que se refiere a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

De este modo, solo la de Pueblos del Interior ha superado esa exigencia, mientras que la del Bajo Andarax, la del Mármol, la del Levante, la de Medio-Alto Andarax y Bajo Nacimiento, y Río Nacimiento, no las mandado ninguno de esos años.

Esto no es una excepcionalidad, al menos en Andalucía, ya que de las dos que se analizan en Cádiz, una cumple todos los años, y la otra no, en Córdoba se revisan cuatro, y de ella solo una cumple un año; en Granada, de seis mancomunidades solo una cumple todos los años y el resto ninguna, en Huelva de siete, solo una cumple siempre y el resto nunca; de Jaén no se aportan datos, y de Málaga solo se menciona un caso y cumple anualmente; en tanto que en Sevilla, de nueve, solo una cumple todos los años y el resto nunca.

El Tribunal también pasa revista a algo más de una veintena de ayuntamientos de la provincia, y el resultado tampoco es muy positivo.

De los analizados, han cumplido todos los años los siguientes: Adra, Almería, El Ejido, Fines, Los Gallardos, Partaloa, Rioja, Santa Fe de Mondújar, Tahal y Tíjola. En este grupo habría que incluir también a Fuente Victoria.

No cumplieron ninguno de los años los consistorios de Albox, Alhabia, Alsodux, Bacares, Berja, Carboneras, Huércal Overa, Laujar de Andarax, y Pulpí.

Hay que insistir en que el estudio solo se refiere a menos de treinta ayuntamientos, por lo que el resto o no se informa sobre ellos, o no han presentado sus cuentas en alguno de los ejercicios. En el caso de la Diputación, ésta los ha hecho llegar siempre en tiempo y forma.