Las malas compañías de Pablo Casado Rafael M. Martos jueves 30 de septiembre de 2021 , 09:26h Hay cosas que solo quienes militan en un partido político son capaces de entender, mensajes que solo les llegan a ellos porque quizá están programados para eso, para que un reducido –o no tan reducido- grupo los capte, pero en quienes no están en esa órbita lo único que produce es rechazo. Es evidente que Pablo Casado ha querido lanzar un guiño a la extrema derecha sacando a un espantajo como Alejo Vidal-Quadras en la Convención Nacional, y la pregunta es si realmente hacía falta para lo primero lo segundo; es decir, que si para traer de vuelta al PP a actuales votantes de Vox no había mejor opción que este sujeto. Hay que recordar que fue él –y así lo reconoció públicamente- quien gestionó que Vox recibiera una donación de al menos 800.000 euros del CNRI es el nombre de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MeK, en sus siglas en inglés) de inspiración marxista e islamista en sus orígenes, fueron aliados del régimen de Sadam Husein, y figuraron hasta 2012 en la lista de organizaciones terroristas de EEUU. Desde su fundación en los años 60 del pasado siglo, no han dejado de matar indiscriminadamente, y solo salieron de la lista de organizaciones terroristas porque el presidente norteamericano Barack Obama necesitó sacarles a 2.000 de sus combatientes de Irak y trasladarlos a Albania, lo que hizo simulando una acción humanitaria, por lo que obviamente no podían seguir con el sello de terroristas. El caso es que Vidal-Quadras dejó el Partido Popular cuando se enteró de que no volvería a ser candidato a eurodiputado, y se pasó a Vox para liderar esa candidatura, y el 80% del dinero que dieron estos terroristas fue para su propia campaña. Y lo que pasó fue que ni por esas volvió a sentarse en el Parlamento Europeo, así que… dejó Vox. Esto es normal, si tenemos en cuenta que un europarlamentario español cobra unos 9.000 euros brutos al mes, y que sus dietas mensuales llegan a los 5.000 euros y no es preciso que las justifiquen, además 320 euros diarios para gastos cada día que están en Bruselas, y coche oficial, y por supuesto, los viajes entre sus países de origen y la Cámara son costeados por la institución. Y esa es otra, Vidal-Quadras, cuando se abordó que los europarlamentarios, en plena crisis económica de 2011, dejaran de viajar en clase bussines, él lo rechazo afirmando que "es una necesidad objetiva". Para no seguir detallando despropósitos de este personaje, como su oposición al matrimonio igualitario, acabaremos recordando que siendo miembro de un lobby sionista, insultó a Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza, como "cretino integral", argumentado básicamente que se reconoció musulmán, que si bien es algo no está del todo claro en su biografía no sabemos si sus amigos terroristas islámicos y marxistas habrían sentido ofendidos por ese comentario, o como será a partir de ahora que vuelve al PP con la clara intención de seguir haciendo caja con la política, su relación con Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, y expreso defensor de su memoria y de las bondades del sistema autonómico del que él abomina… probablemente porque no ha presidido una comunidad… que ya se ve lo que a él le pone. Y de Juan Carlos Girauta, otro de los asistentes a la Convención… qué decir. Un tipo que estaba en el PSC, que luego se pasa al Partido Popular, después a Ciudadanos, y ahora toca de nuevo a las puertas del PP, se le puede considerar de todo menos que tiene las ideas claras. No, no son buenas compañías, señor Casado, y más porque si en algo coinciden estos dos, además de en su constante salto de un partido a otro, es en su rechazo al sistema autonómico, y teniendo el PP gobiernos en lugares tan destacados como Galicia, Madrid, Castilla-León o Andalucía, no sé yo si son lo mejor para poner en el escaparate al electorado.