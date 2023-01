Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar ¿Son efectivos los injertos capilares? Escucha la noticia Los injertos capilares, también llamados trasplante capilar o trasplante folicular, es una operación quirúrgica y estética que hace posible repoblar con cabello las zonas con calvicie. También se usan antes de que se produzca la alopecia, cuando la caída del cabello es intensa y hay antecedentes genéticos de calvicie. Todo se hace para prevenir la misma. Para esta operación, que es una cirugía menor, pero cirugía al fin y que debe ser hecha por un médico debidamente certificado, se utiliza cabello en tiras o folículo a folículo del propio paciente. Esto redunda en un resultado más natural, sin peligro al rechazo y se lleva a cabo con anestesia local, de manera ambulatoria. Aunque es un procedimiento sencillo (pero meticuloso) que no implica riesgo si se siguen las indicaciones paso a paso del médico tratante, hay que buscar siempre la mejor clínica de injerto capilar en Málaga para una operación bien hecha en las más modernas instalaciones y por el mejor equipo profesional como es el caso de Leticap. Es, sin duda alguna, un factor clave que garantiza los mejores resultados y el éxito prolongado de tal intervención, puesto que es necesario que los especialistas hagan un acompañamiento y seguimiento, antes, durante y después. ¿Cuál es la mejor técnica de injerto capilar? Para hacerse un injerto capilar en Sevilla se puede recurrir a varias técnicas de acuerdo a las necesidades de cada paciente y a qué tan avanzada esté la calvicie. En primer lugar, está la llamada técnica FUSS que son las siglas de Follicular Unit Strip Surgery, también llamada técnica de tiras o FUT. En segundo lugar, está la técnica Follicular Unit Extraction conocida por FUE, que extrae folículo a folículo y el médico lo injerta uno a uno. Este último es el más efectivo y hay una modalidad conocida como FUE DUAL que permite reubicar uno a uno los cabellos de la parte poblada de la cabeza a la zona con calvicie. Tras un lapso que varía en cada paciente, pero que va desde los 6 a los 12 meses, cada folículo dará frutos y estos cabellos crecerán. De esta manera se repuebla toda la cabeza recreando una melena natural y una apariencia más rejuvenecida. Todo esto en virtud de que el nuevo cabello habrá crecido de manera natural. Ahora bien, esta técnica se hace en quirófano y durante el procedimiento se usa anestesia local en las áreas a tratar. En otras palabras, es un tratamiento totalmente indoloro, relativamente rápido y sin mayores molestias posteriores. ¿Cuánto dura la operación de un injerto capilar? No se puede dar un tiempo único para un injerto capilar en Córdoba. Cada procedimiento es distinto en cada paciente porque dependerá del grado de alopecia y la cantidad de folículos requeridos para repoblar la melena. Sin embargo, se puede hablar de que el procedimiento puede durar entre 4 y 8 horas. Aunque puede parecer mucho, no lo es si se considera la meticulosidad de la intervención, los magníficos resultados y que tras esto, el paciente puede irse a su casa. Toda la intervención se realiza en una sola sesión tras la que se le dará al paciente una serie de recomendaciones e instrucciones para los cuidados en casa. Las clínicas de injerto capilar en Huelva también ofrecen una serie de sesiones de mesoterapia pasada la operación. Estas ayudan a estimular el crecimiento natural de cada pelo. También incluyen revisiones periódicas para garantizar los resultados satisfactorios en cada caso. ¿Qué cuidados hay que tener para que un injerto capilar sea exitoso? El 95% de los casos de injerto capilar exitosos se verán afectados solo por el cuidado que tenga el paciente tras la operación. Por eso, es imprescindible que se siga al pie de la letra las indicaciones del médico tratante. Estos cuidados involucran los preoperatorios, los postoperatorios y los de por vida. Van desde no consumir alcohol antes de la intervención, hasta cómo lavarse y cortarse el cabello una vez que ha crecido. Este procedimiento es eficaz en todos los casos, pero muchas veces el paciente no se compromete con los cuidados y puede afectar el crecimiento de la melena. Por eso, las indicaciones que dé el médico en cada caso deben respetarse. Por otra parte, el médico que haga la operación será el aliado de por vida y se pueden concertar con la cita anual para evaluar toda la situación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)