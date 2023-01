Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Por qué es tan importante contar con profesionales de la psicología Escucha la noticia En estos tiempos, cuando la vida es tan agitada y estamos siendo tan influenciados por las redes sociales e internet donde, se cree que todo es perfecto, se registran muchos casos de personas con depresión, ansiedad, estrés, baja autoestima, entre otras condiciones que afectan la salud mental. La mayoría solemos prestar gran atención a la salud física, lo cual está muy bien y es esencial. Pero el error está en que solemos ignorar la salud mental y emocional. Lo cierto es que una depende de la otra y viceversa, por lo que contar con los mejores psicólogos en Málaga, más que tratarse de una alternativa, debe ser una prioridad para todos. Así como tenemos a disposición a un médico de cabecera para la atención de toda la familia, deberíamos contar con asistencia psicológica para todos los miembros de la familia. Además, hay que entender que estos profesionales se especializan en diversas áreas de la salud mental y también, evolucionan en su modo de atención a sus pacientes. Reconocer que necesitamos del apoyo de estos especialistas es un gran paso. Muchas veces ignoramos las señales que nos indican que necesitamos este tipo de ayuda. A lo largo de la vida experimentamos momentos de mucha presión, sobre todo porque intentamos seguir estándares impuestos por la sociedad. Pero también, es normal que pasemos por situaciones de pérdida, se nos muere un familiar cercano, no estamos conformes con el momento de la vida que estamos atravesando, etc. Para todos estos escenarios, contar con un psicólogo puede ser la clave. Atención psicológica online Una de las trabas que nos hace pensar más de dos veces en buscar ayuda psicológica es tener que trasladarnos a un consultorio físico, pero ya esto no tiene por qué ser un obstáculo, porque puedes acudir a los servicios de atención de psicólogos online. Es una gran ventaja porque puedes tener a este aliado siempre que lo necesites, lo único que tienes que hacer es concertar tu cita con anticipación. No tienes que moverte de tu casa o de cualquier otro lugar en el que hayas decidido quedarte para establecer el contacto con el profesional. Lo mejor es que puedes mantener total privacidad y sentirte más cómodo porque te encuentras en tu propio entorno. Estas facilidades tecnológicas han sido de gran ayuda para ambas partes. Por un lado, los especialistas pueden ofrecer una diversificación de sus servicios, al tiempo que los pacientes se sienten más seguros, confiados y dispuestos a asistir a este tipo de consultas. Puedes acudir a un psicólogo en Marbella para recuperar la estabilidad de tu vida en todos los aspectos. De ahí, cabe hacerse la pregunta sobre cuándo es conveniente acudir a un psicólogo. Estos son algunos casos: Por la pérdida de un familiar

Por separación o divorcio

Haber sufrido un accidente (robo, incendio, accidente de coche, etc.)

Por acoso, violación, etc.

Baja autoestima

Estrés y depresión

Problemas familiares o de amistades

Te sientes con mucha carga de trabajo y responsabilidad en casa

Por presiones por estudios

etc. ¿Cuándo solicitar la atención de un logopeda? Un logopeda en Málaga es un especialista encargado de detectar, prevenir o corregir situaciones que tienen que ver con la comunicación y el habla. Es importante acudir a este especialista cuando hay problemas de gesticulación, no se socializa como se debe, si hay retrasos en el uso y manejo del lenguaje, no se habla con otras personas con naturalidad, etc. Estos especialistas están capacitados para atender tanto a adultos como a niños. Y es muy relevante buscar a estos profesionales a tiempo. Ellos se encargarán, no solo de tratar el problema en sí, sino de buscar la raíz del mismo y trabajar en ello para que la persona supere tales obstáculos. Ellos pueden tratar muchas condiciones como el agramatismo, la alexia, disfasia, disartria, disgrafía, dislexia, hiperlexia, trastornos del lenguaje, entre otros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)