Economía Ampliar STEAG SENS y KGAL construirán un nuevo parque fotovoltaico en Almería martes 16 de febrero de 2021 , 18:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



La alemana STEAG Solar Energy Solutions GmbH (SENS), empresa del sector de las energías renovables, y KGAL, gestor independiente de inversiones y activos, han intensificado su colaboración para el desarrollo, diseño y construcción de dos nuevos parques fotovoltaicos en emplazamientos cercanos a las ciudades de Granada y Almería. Dentro del acuerdo, además, ampliarán sus planes para la construcción de un proyecto solar en Sicilia.



Llevados a cabo por encargo de KGAL Investment Management GmbH & Co. KG, los nuevos parques solares de Granada y Almería, que se levantarán en 2021, alcanzarán una potencia total de 40 MWp. «Estamos encantados con nuestra colaboración y compromiso. Precisamente, en vista de las condiciones actuales generadas por el coronavirus, SENS representa la opción recomendada para llevar a cabo más proyectos en común, dada su elevada orientación a las soluciones», se felicita Matej Lednicky, responsable de la gestión de transacciones (Head of Transaction Management) de KGAL.



El desarrollo e implementación de ambos proyectos recae en la filial en el país STEAG Solar Energy Solutions Ibérica, con sede en Madrid y Sevilla. «Al igual que en proyectos semejantes, SENS ha vuelto a idear para KGAL un paquete todo incluido, que contempla desde el desarrollo hasta la entrega llave en mano», resume André Kremer, gerente de SENS. Por último, también asume la explotación y el mantenimiento de la planta. Estos parques situados en Andalucía producirán anualmente hasta 84 gigavatios-hora (GWh) de energía renovable.



Con el nuevo proyecto en España, SENS da un paso más para alcanzar la meta de los 500 MW de potencia instalada en el mercado fotovoltaico español. «A raíz del excepcional desarrollo experimentado en los últimos meses, hemos llegado antes de lo previsto a esta magnitud y, por lo tanto, afortunadamente podremos corregir sustancialmente al alza nuestro objetivo», comenta André Kremer acerca de los ambiciosos planes de futuro de la empresa. «De aquí a 2023, solo en Italia y España vamos a superar, según todas las previsiones, la marca de los 2 GWp». No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.