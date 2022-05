Almería Subdelegación recibe a la Plataforma Vecinal por El Cañarete jueves 05 de mayo de 2022 , 15:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el encuentro, en el que han participado también los jefes provinciales de Tráfico y Carreteras, se han expuesto las medidas adoptadas por el Estado para aminorar el impacto que tiene el cierre de la vía sobre el tráfico rodado en la Autovía del Mediterráneo El subdelegado del Gobierno en funciones, Juan Ramón Fernández, secretario general de la Subdelegación, ha mantenido hoy un encuentro con representantes de la Plataforma Vecinal por El Cañarete y la Movilidad entre el Poniente y Almería, a quienes se ha informado de las medidas que, tanto desde la Unidad provincial de Carreteras como desde la Jefatura provincial de Tráfico, se han adoptado ante el cierre de la carretera de El Cañarete por los desprendimientos de rocas del pasado 9 de abril. En la vía, que se encuentra cerrada al tráfico desde entonces, se están ejecutando ya obras de emergencia en el talud afectado, que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha cifrado en 1,2 millones €. El encuentro se ha realizado a petición de la Plataforma, que trasladó un escrito a la Subdelegación del Gobierno solicitando dicha reunión. En el citado escrito, la Plataforma planteaba una serie de medidas para minimizar el impacto que, sobre el tráfico rodado en la A7, causa el cierre de la N-340 entre Almería capital y Aguadulce. En la reunión, el subdelegado en funciones ha explicado a los representantes de la Plataforma las soluciones adoptadas al respecto tanto por Carreteras como por la Jefatura provincial de Tráfico. En este sentido, la Plataforma ha sido informada por el jefe de la Unidad provincial de Carreteras, Eduardo Pérez Bueno, de la declaración de obras de emergencia para la reparación del talud afectado por los desprendimientos del pasado 9 de abril, así como de las próximas obras que se acometerán en otro tramo diferente de la vía donde ayer se produjo una nueva caída de rocas. Este está incluido entre los que ya estaba previsto actuar, al estar dentro del proyecto para la mejora del sistema de protección contra los desprendimientos, que el MITMA licitó el pasado 5 de abril por 689.199,08 euros, con lo cual no será necesario, en principio, una nueva declaración de emergencia. Por su parte, el jefe provincial de Tráfico ha explicado a los miembros de la Plataforma sobre las distintas actuaciones puestas en marcha desde el pasado 9 de abril, entre las que se encuentran la actuación prioritaria de patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el servicio de helicóptero de la Guardia Civil con base en Málaga, los paneles informativos y de señalización variable y la recomendación a los vehículos pesados de no circulación entre las 07:30h y las 08:30h., medida consensuada con la DGT. José María Méndez ha destacado, además, la comunicación permanente con las distintas jefaturas de Policía Local de los municipios más afectados por el corte de circulación en El Cañarete. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

