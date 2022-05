Economía Ampliar 16.000 agentes controlarán la Operación Paso del Estrecho jueves 05 de mayo de 2022 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia España y Marruecos ultiman en Rabat los preparativos para la Operación Paso del Estrecho 2022 La subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, y director de Migración y Vigilancia de Fronteras de Marruecos, Khalid Zerouali, han presidido este jueves en Rabat la reunión de la Comisión Mixta Hispano-Marroquí de preparación de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2022. El encuentro en Rabat ha servido para ultimar los detalles del Plan Especial de Protección Civil para la OPE 2022, que se cerrará en las próximas semanas, y en el que se recogerán todos los aspectos necesarios para el desarrollo del dispositivo, con especial atención este año a los controles sanitarios derivados del impacto de la Covid 19. “La Operación Paso del Estrecho es un ejemplo de buena coordinación entre países vecinos”, ha señalado la subsecretaria durante su intervención. El último encuentro de la Comisión Mixta se celebró en Madrid el 21 de mayo de 2019 La reunión celebrada hoy se enmarca dentro del proceso de ejecución de la hoja de ruta diseñada en el encuentro mantenido el pasado mes de abril por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Rey de Marruecos, Mohamed VI. 16.000 AGENTES DE POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL En el encuentro se han abordado, entre otros asuntos, los dispositivos operativos que ambos países van a poner en marcha para garantizar el desarrollo de la Operación Paso del Estrecho de 2022, y que serán similares a los establecidos en la OPE 2019. En este sentido, España establecerá un dispositivo de seguridad para esta edición que contará con 15.995 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Las medidas que se están adoptando entre España y Marruecos se están articulando en torno a diversos factores, entre los que destacan la fluidez y la seguridad del tránsito, la asistencia a los viajeros y la prevención y protección de la salud pública. Además, en la reunión presidida por la Goicoechea y Zerouali se han puesto en común los planes de flota que se van a implementar para garantizar oferta adecuada al tráfico diario de pasajeros y vehículos. También se han abordado los refuerzos de efectivos que se van a movilizar en los puertos para garantizar el tránsito, tanto de Europa hacia África como viceversa. Por último, ambos países han acordado el refuerzo y coordinación de los canales de intercambio de información para seguir trabajando sobre aspectos tales como la gestión de los días de mayor afluencia, de la posibilidad de intercambio de billetes y demás condiciones de las travesías marítimas. EL MAYOR DISPOSITIVO EUROPEO Isabel Goicoechea ha recordado el desafío logístico y de seguridad que supone la OPE, con el movimiento por vía marítima de más de tres millones de personas y más de setecientos mil vehículos en un periodo de tres meses. “Es el mayor dispositivo europeo de estas características y uno de los más importantes a escala mundial”, ha explicado. La subsecretaria se ha referido también a la cooperación bilateral que ha permitido afrontar con éxito la operación Paso del Estrecho desde 1986. “Por encima de los datos, la OPE es un ejemplo de buena coordinación entre países vecinos, cuyos excelentes resultados en las últimas campañas son fruto de un gran trabajo de preparación de nuestros equipos técnicos”, ha destacado. Además de la subsecretaria, a la reunión han asistido, por parte del Ministerio del Interior, Leonardo Marcos, director general de Protección Civil y Emergencias; Pere Navarro, director general de Tráfico; y José Antonio Rodríguez, director general de Coordinación y Estudios. Por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, han acudido, entre otros, Benito Núñez, director general de Marina Mercante, y Álvaro Rodríguez, presidente de Puertos del Estado; También han participado Fernando Carreras, subdirector general de Sanidad Exterior, del Ministerio de Sanidad; y José Antonio Pacheco, subdelegado del Gobierno en Cádiz. REUNIÓN DEL GRUPO PERMANENTE SOBRE MIGRACIONES Rabat acogerá mañana viernes la XXª reunión del Grupo Permanente Hispano-Marroquí sobre Migraciones, copresidida por Jesús Javier Perea, secretario de Estado para las Migraciones, y el director de Migración y Vigilancia de Fronteras de Marruecos, Khalid Zerouali. El encuentro, al que asistirán también el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno, abordará la colaboración bilateral entre España y Marruecos en la gestión de los flujos migratorios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

