Almería Ampliar Subdelegado del Gobierno en Almería se reúne con líderes de áreas de servicio jueves 09 de mayo de 2024 , 15:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia José María Martín, Subdelegado del Gobierno, ha celebrado hoy una reunión de trabajo con los líderes de las diferentes áreas de servicio de la Subdelegación en Almería, que incluyen responsabilidades de varios ministerios. También asistieron el Secretario General y la Vicesecretaria de la Subdelegación, Juan Ramón Fernández y Raquel Contreras. Durante la reunión matutina, que se realiza de manera regular, se revisaron y discutieron los principales sectores y proyectos que la Administración General del Estado está llevando a cabo en la provincia de Almería. Al evento asistieron Antonio Hernández de la Torre, jefe de la dependencia provincial de Trabajo e Inmigración; Javier Durán, jefe de la Oficina de Extranjería; Ana Moyano, jefa de dependencia de Industria; María Luisa Maroto, jefa de dependencia de Sanidad y Política Social; Francisco Javier Fernández, jefe de dependencia de Agricultura y Pesca; y Loly Cruz, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.