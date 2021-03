Suicidio de Ciudadanos

El tiempo explicará, o no, la maniobra que protagonizó ayer Inés Arrimadas, una señora que trajo aire fresco a la política y en la que muchos depositaron serias esperanzas… que se han ido evaporando, diluyendo en la taza de agua ardiendo de ese PSOE que arrastra con todo.



Ayer Ciudadanos se suicidó; o Arrimadas cometió el asesinato de Ciudadanos, como cada uno lo quiera entender. Habrá quien diga que el partido yacía ya moribundo y que su líder tan sólo le ha dado el tiro de gracia. Yo no lo creo. Como me dice habitualmente mi amigo Pablo Requena, yo sí pienso que hay espacio en el espectro para un partido de centro liberal, aunque no tengo claro que Ciudadanos lo haya sido en algún momento.



Pero lo de ayer es un suicidio, un no quiero vivir en toda regla. Porque un partido no puede pretender convencer a nadie de que lo vote, si hace dos meses blandía el argumento de la conveniencia de acudir a las elecciones catalanas coaligado con el PP, medio mes más tarde de daba de collejas con ese mismo partido por los candidatos, tras las elecciones volvía a manejar la opción de que ambas formaciones se integrasen en una sola y ayer le presentaba varias mociones de censura para arrebatarle gobiernos y dárselos a un PSOE que, como todo el mundo sabe ya en este país, no es la izquierda sino la extrema izquierda.



No hacen falta más argumentos que expliquen que lo de ayer es un suicidio. No hay votante en su sano juicio capaz de entregar una papeleta a un partido que no es capaz de asegurarle a ciencia cierta si defenderá políticas liberales o socialistas, si apoyará las subidas de impuestos o la ayuda a las empresas, si está con la educación tradicional o con el adoctrinamiento sobre posturas sexuales en la escuela, si cree que hay que defender lo de la copa menstrual en la boca de Abascal o rebajar tensiones en el ámbito de la lucha de sexos como ha pedido el alcalde de Almería.



Ciudadanos ha consumado su más extremo perfil veleta, su más rotunda desorientación hacia el votante, que ahora ya no sabe a quién ha votado. ¿O acaso es posible que a un elector murciano le dé lo mismo que su voto sirva igual para hacer presidente a un señor del PP o a uno del PSOE?



En Ciudadanos hay políticos muy válidos, valiosísimos. Toni Canto, que ayer reventó y pidió una reunión urgente de la ejecutiva (por cierto, qué mala suerte tiene siempre este chico con los partidos que escoge), o como Juan Marín o algunos de los representantes del partido en Almería, pero estoy absolutamente convencido de que ninguno de ellos puede estar satisfecho con que su partido se haya entregado en Murcia o en Castilla León al partido que gobierna con Podemos, que pacta los presupuestos con EH Bildu o que apoya la gobernabilidad del Estado en los independentistas radicales catalanes.



Ciudadanos se ha suicidado, pero su suicidio no le afecta sólo a él: es un acto egoísta que le va a salir muy caro a la ciudadanía.