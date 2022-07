Opinión Sumar los de siempre Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por domingo 10 de julio de 2022 , 23:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia ¿Y qué es lo que pretende sumar Yolanda Díaz? Después de escucharla no he logrado enterarme -lo que sin duda es un problema atribuible exclusivamente a mis cortas entendederas- y todo me ha sonado al mismo mensaje desgastado por Podemos, aquello de que esto no va de partidos, esto no va de izquierda y derecha… esto no va de políticos profesionales… esto va de los de arriba y los de abajo… y eso sí, con mucho cariño y ternura, con mucha empatía, con mucha sonrisa. Si algo llevan haciendo los comunistas españoles desde el inicio de la actual etapa democrática, es sumar, que si plataformas, que si juntas, que si platajuntas, que si colectivos, que si espacios, que si… y así crearon Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía Los Verdes, y engañaron a los ecologistas quedándose con su LV, tras expulsarlos de la coalición. Luego evaporaron la CA, y finalmente aquello se redujo a la IU, que no era otra cosa ya que el propio PCE con otro nombre. En estas nace Podemos, pero Podemos, ni siquiera en las primeras elecciones generales a las que se presenta, es Podemos realmente, ya que acudía asociado a formaciones de izquierda de distintos territorios. Pero como Podemos estaba liderado por un comunista que provenía de Izquierda Unida, Pablo Iglesias, pues tiró para el monte, es decir, vuelta al PCE. Para eso fue importante que el PCE pasara a manos de un mindundi como Alberto Garzón, dispuesto a buscar su hueco en el emergente universo podemita, y así nació Unidos Podemos y más tarde Unidas Podemos. Eso sí, hubo que expulsar también al Partido Feminista y que otros se desentendieran del proyecto después de que de los fundadores de Podemos no quedara ni el icono de las papeletas. Esta es la historia muy resumida de las sumas a las que siempre se ha abocado el PCE en su búsqueda de mayorías, aunque fuesen mayorías minoritarias, minorías que con el PSOE pudiesen formar una mayoría que evitase el triunfo del partido más votado si no era de izquierdas. Lo que viene a sugerirnos Yolanda Díaz es que ella suma, por lo que debemos suponer que otros restaban, y esos otros no pueden ser otros que Pablo Iglesias y Alberto Garzón. ¿Pero qué tiene ella para sumar que no tenían los otros? ¿A quién piensa sumar que no sumase antes Podemos, o Izquierda Unida? Pues ni idea. Nada en Sumar es nuevo, salvo la candidata, porque ni lo es la estrategia, ni las ideas, ni tan siquiera el modo de expresarlas. Sumar es un proyecto personalista, más aún que Podemos; que busca el mismo efecto que otros proyectos que hemos visto en Francia, en nuestro caso llevar a una persona a La Moncloa, sin más programa que su santa voluntad… la suya y la de sus amigues. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 795 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)