Esto es lo que no se está cumpliendo en Andalucía del Plan de Bilingüismo

ANDALUCÍA Esto es lo que no se está cumpliendo en Andalucía d el Plan de Bilingüismo Escucha la noticia ¿Realmente funciona la enseñanza bilingüe en Andalucía? Pues no lo parece, según una auditoría de la Cámara de Cuentas consultado por Noticias de Almería, y que hace referencia a cinco años, los que van desde 2016 a 2020, de los que tres corresponden a gestiòn de PSOE y dos a PP-Ciudadanos- Según el informe, "Las actuaciones no desarrolladas ni evaluadas del PEDLA impiden la consecución de los objetivos y medidas de los que dependen", siendo el PEDLA el Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía. Horizonte 2020- El PEDLA no prevé un peso ponderado o prevalencia de cada línea, objetivo, medida o actuación, por lo que no se puede estimar la importancia de las partes no desarrolladas ni evaluadas del plan.

Se detalla que cinco de las 18 medidas previstas en el PEDLA, con sus 12 actuaciones, no se han ejecutado:

• 3.2. Fomentar de forma progresiva una red investigadora que favorezca la reflexión científica en materia de plurilingüismo.

• 3.3. Fomentar la colaboración entre los centros de profesorado y las universidades andaluzas para proporcionar actividades formativas al profesorado relacionadas con el plurilingüismo.

• 4.3. La Consejería de Educación establecerá acuerdos con la prensa para la adaptación de contenidos curriculares oficiales de las enseñanzas obligatorias (primaria y secundaria) en materia de lengua extranjera, proporcionando al profesorado un material escolar digital de calidad.

• 4.4. La Consejería impulsará el Plan Familiar de Plurilingüismo.

• 5.3. Promover una red de centros de educación permanente (CEPER) y de escuelas oficiales de idiomas (EEOOII) para la realización de pruebas estandarizadas a efectos de certificación del nivel de conocimiento de la Lengua en el MCERL. En las 13 medidas restantes, de las 52 actuaciones previstas, 8 no se han llevado a cabo:

• 1.1.1. Adaptación de la Orden de 28 de junio de 2011 a la atención a la diversidad y a la realidad de los centros docentes.

• 1.1.2. Revisión del modelo de dotación del docente bilingüe.

• 1.2.3. y 1.2.4. Incremento progresivo de la oferta de bilingüismo en enseñanzas elementales y profesionales de música y de danza.

• 2.1.3. Elaboración en el seno de las comisiones regionales y provinciales de materiales didácticos AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) y especialmente para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el que cursa formación profesional inicial y educación permanente en la modalidad bilingüe.

• 2.1.4. Diseño de unidades didácticas que integran la lengua materna y las extranjeras desde un enfoque comunicativo.

• 3.1.3. Creación de observatorios de investigación en Universidades sobre temas relacionados con cuestiones lingüísticas.

• 3.1.4. Reactivación del Consejo Asesor de Políticas Lingüísticas responsable de informes y asesoramiento a la administración educativa.

