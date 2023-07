Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Sumar se reúne con los sindicatos de clase

miércoles 12 de julio de 2023 , 10:10h

Miembros de la candidatura de Sumar de la provincia de Almería, Manolo Pérez, Gloria Gago y Angelina Olea, se reunieron a lo largo de la mañana del sábado con diferentes direcciones de sindicatos para celebrar un encuentro en el que ambas organizaciones puedan intercambiar ideas y argumentos.

El primero de los encuentros, celebrado con la organización USTEA los sindicalistas de los sectores de función pública y de laborales transmitieron a la candidatura de Sumar la exigencia de la reposición al 100% de las plantillas de las respectivas RPT en casos de jubilación y excedencia; la aplicación del "Decreto Escoba" para consolidar la plantilla de personal interino, hasta reducirla al 8%, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo; la reducción de la precariedad laboral y la mejorar del servicio de atención al público, con la recuperación de la atención presencial a la ciudadanía y la simplificación de los trámites administrativos y la consecución de la jubilación parcial para el funcionariado, en las mismas condiciones que el personal laboral. Manifestaron asimismo su recelo ante la continua externalización hacia Agencias Públicas de muchas de las tareas y funciones que venían desempeñando el cuerpo de funcionariado de las diferentes administraciones autonómicas y estatales, además de llamar la atención sobre el peligro que supone para los puestos de trabajo existentes en los departamentos informáticos de todas administraciones, la creación de la Agencia Digital. Denunciaron los conciertos en educación como generadores de desigualdad (no van los recursos de forma proporcional a los centros que más lo necesitan), las ratios elevadas, la escasa consolidación del personal interino solo en un 20% frente al 95% de otras CCAA y denunciaron igualmente que de los 500 centros educativos de la provincia sólo unos 50 están climatizados.

Posteriormente, los candidatos y candidatas de SUMAR se trasladaron a la sede de CC.OO. para mantener un encuentro donde los sindicalistas propusieron medidas efectivas de conciliación para materializar la incorporación de la mujer al mundo laboral en igualdad, demandaron una reforma fiscal para redistribución de la riqueza para revertir en lo público, tales como comunicaciones y desarrollo industrial para Almería. Reclamaron igualmente el refuerzo de los servicios públicos, la regularización de las personas migrantes para acabar con las condiciones de vida infrahumanas de los trabajadores del campo de los asentamientos, el compromiso en la lucha contra la economía sumergida en el sector agrario, medidas efectivas contra la precariedad en el sector de la hostelería y la implicación de las empresas y la administración en la salud laboral y la siniestralidad en el trabajo ("cada dos semanas un almeriense sale de su casa a trabajar y no vuelve").

Tras no poder mantener el encuentro previsto con la U.G.T. por un imprevisto, la candidatura se reunión con los representantes del sindicado C.G.T., quienes pusieron el acento en el incumplimiento en todos los sectores de los convenios laborales, especialmente en las empresas subcontratadas; alertaron acerca de las plantillas infradotadas en los servicios públicos, las condiciones de explotación en el personal de ayuda a domicilio, agudizado tras la subcontratación de la gestión, con el incumplimiento de jornada, falta de formación del personal por parte de la empresa y exceso de carga de trabajo. Denunciaron las condiciones de trabajo de los bomberos forestales: bajos salarios, alta siniestralidad, nefasta organización de las nuevas contrataciones que entran sin formación adecuada y despido del personal temporal que tenía la experiencia. No se olvidaron de llamar la atención sobre las condiciones laborales de los buzos profesionales: no reconocimiento de coeficientes reductores para jubilación anticipada en el trabajo con mayor siniestralidad que existe.