Capital Talleres municipales sobre la brecha digital entre personas con discapacidad miércoles 02 de junio de 2021 , 20:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha asistido a la inauguración de uno de estos cursos en los que participan usuarios de Verdiblanca, Aspapros, Altea y ALAL





El Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha una treintena de talleres para reducir la brecha digital entre las personas con discapacidad. “Fueron los representantes de las asociaciones del Tercer Sector los que en una de las últimas reuniones que mantuvimos nos expresaron la necesidad de mejorar las habilidades tecnológicas de este colectivo, por lo que con estos cursos damos respuesta a esta demanda que nos planteaban”, ha señalado la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, durante la inauguración de uno de estos talleres.



De momento, han sido cuatro las asociaciones que se han acogido a estos cursos: Verdiblanca, Aspapros, Altea y la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería (ALAL). Se impartirán cerca de una treintena de clases, repartidas entre las diferentes entidades en las que los usuarios aprenderán informática básica, el uso del correo electrónico, cómo hacer una videollamada, elaborar un Currículum Vitae o buscar empleo.



“Creemos que estos talleres contribuirán a reducir la brecha digital, algo que es más importante que nunca, ya que con la pandemia las nuevas tecnologías se han hecho indispensables para ver para nuestros familiares, teletrabajar…”, ha señalado Laynez, quien ha pedido a los alumnos que aprovechen “muy bien” estos cursos.



Durante su visita a Junior Informática, en el inicio de los cursos que ha abierto la asociación ALAL, la concejala delegada del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con los más vulnerables. “Siempre estaremos al lado de las personas que más lo necesitan y haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que nadie se quede atrás”, ha asegurado.



La presidenta de ALAL, Liz Lucero, ha agradecido al Ayuntamiento de Almería “la “predisposición para la realización de estos cursos, accediendo al conocimiento de recursos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, un aspecto que se ha vuelto fundamental en la situación actual, más si cabe para el conjunto de asociaciones como la nuestra en el objetivo de una mayor y mejor atención de nuestros asociados”.



De otra parte, Rocío Fernández, formadora de la empresa Junior Informática y encargada de impartir las materias de informática adaptada de las que consta este curso, ha explicado que “la formación se dividirá en diferentes bloques, adaptada a las necesidades y perfil de cada asociación y a sus usuarios. El objetivo es que puedan conocer materia básica relacionada con el entorno digital del trabajo, herramientas informáticas, procesadores de texto, entorno web, manejo de correo electrónico y de aquellas aplicaciones e instrumentos que se han convertido en imprescindibles en esta pandemia (Zoom, Teams...), permitiendo una mayor interconexión entre los usuarios”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

