Capital Almería conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos jueves 03 de junio de 2021 , 07:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha acompañado a la Asociación de Enfermos Renales (ALCER) en su acción informativa de la campaña ‘Donar es amar’ Como cada 2 de junio, hoy se ha conmemorado el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Para visibilizar esta efeméride y homenajear a los donantes, el Ayuntamiento de Almería ha teñido de verde las fuentes y edificios más emblemáticos de la ciudad de verde. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, también ha querido acompañar a la Asociación de Enfermos Renales de Almería (ALCER) en la acción informativa de la campaña ‘Donar es amar’ en la Plaza de las Velas. Un acto que han acompañado ademas representantes de distintas administraciones, caso de la Junta de Andalucía, con el delegado de Salud en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, o la Diputación Provincial, en la personas de la diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, así como del Hospital Universitario Torrecárdenas, como el coordinador de trasplantes, Francisco Javier González, o el director médico, Felipe Cañadas, entre otros. “Para el Ayuntamiento de Almería es un honor acompañar a la Asociación de Enfermos Renales de Almería (ALCER) en un día tan especial para mostrarles todo nuestro apoyo y darles las gracias por el gran trabajo que realizan en la difusión de algo tan solidario como es donar vida y también a la hora de hora de informar, asesorar y guiar a quienes reciben el diagnóstico de una enfermedad renal”, ha señalado. “Lo sé bien – ha continuado- porque la relación de ALCER con el Ayuntamiento es muy estrecha, ya que forma parte del Consejo Municipal de la Discapacidad, que trabaja junto con otras asociaciones en la elaboración del II Plan de Discapacidad de Almería y durante el año pasado fue una de las 21 asociaciones con las que el Ayuntamiento firmó un convenio para acercar a los socios y los enfermos renales lo que más necesitaran en ese momento de pandemia y confinamiento”. Asimismo, Laynez ha animado a los almerienses a “que se informen y se hagan donantes” y ha deseado que “aquellos que esperan un trasplante para vivir, lo encuentren pronto”. El color de la esperanza Por su parte, la presidenta de ALCER, Marta Moreno, ha señalado que el acto de hoy supone “un homenaje a todos aquellos que donan órganos, a sus familias y allegados, por lo que suponen para todos aquellos pacientes que estamos a la espera de un trasplante. Mi agradecimiento también al Ayuntamiento por haberse prestado a visibilizar este día, con la iluminación de fuentes y edificios simbólicos de la ciudad, de color verde esperanza, esa que nunca perdemos esperando ese órgano que supone vida”. El delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, ha agradecido la labor que realiza particularmente ALCER al tiempo que ha destacado, en este día, la importancia de las donaciones, del donante y de las familias que dan ese paso para contribuir, muchas veces en el dolor, a seguir dando vida”. En este sentido ha recordado que “España es el país con más donaciones de órganos, un dato al que Almería también contribuye de forma importante”, ha subrayado. Por su parte, Ángeles Martínez, diputada de Bienestar Social, ha destacado el trabajo que realiza durante los 12 meses del año ALCER por los enfermos de riñón y sus familias. “Hoy es un día para homenajear a los héroes y familias que regalan vida. Si hace unos días presentábamos la campaña de ALCER para prevenir el tabaquismo, hoy celebramos este día para invitar a los almerienses, que han demostrado su solidaridad, año a tras año, a que sigan donando órganos porque estarán rondando vida”. Del mismo modo, ha destacado que la Diputación va a seguir a su lado a través del Consejo Provincial de Familia y otras líneas de apoyo a las asociaciones y ONG's que dedican su esfuerzo a mejorar la calidad de vida de los almerienses. Héroes Finalmente Francisco Guerrero, coordinador interhospitalario de trasplantes del Hospital Universitario Torrecárdenas, ha venido a subrayar, en el Día Nacional del Donante de Órganos, el papel de “héroes” que significan las personas que donan sus órganos, extensivo a sus familiares. “Los programas de donación y trasplantes se sustentan siempre que haya órganos. Podemos tener todos los medios del mundo, los mejores médicos, pero si no hay órganos no hay trasplantes”, por lo que ha animado a la sociedad almeriense a continuar siendo “generosa” en esa labor, reconociendo la “alta” tasa de donaciones que en nuestra provincia se producen. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

