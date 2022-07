Capital Teatro, manifiesto y gran fiesta final para la Semana del Orgullo LGTBI+ jueves 30 de junio de 2022 , 15:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Apolo recibe la obra ‘Chicos, Chicos, Chicos’ en la noche del viernes y el sábado el Parque de las Almadrabillas recibirá la lectura del manifiesto y gran fiesta final tras la manifestación Tras abrir la muestra ‘Identidades Diversxs’ en la sala de exposiciones del Instituto Andaluz de la Juventud, desarrollar mesas informativas, talleres para elaborar pancartas, yincana familiar por la diversidad y dos presentaciones de libros, la Semana del Orgullo LGTBI+ que organiza Colega Almería y Familias por la Diversidad, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Escuela de Artes, llega a su recta final este fin de semana. Primero, el viernes, con la obra de teatro ‘Chicos, Chicos, Chicos’, que podrá verse en el Apolo a las 21.00 horas y, después, el sábado con la manifestación ‘Orgullo LGBTI+ Almería 2022’ que saldrá desde la Puerta de Purchena a las 19.30 horas, para llegar a la explanada del Parque de las Almadrabillas. Allí se procederá a la lectura del manifiesto a cargo de Raúl Castillo y, a continuación, habrá una gran fiesta con actuaciones musicales, Dj’s, drags y más sorpresas. ‘Chicos, Chicos, Chicos’ es una comedia escrita por Miguel Ángel Jiménez Aguilar, dirigida por Higinio Rodríguez-Bueno e interpretada por Franel Cascón, Jacob Stankley, Rafa Fed Sol, Miguel Ángel Jiménez y Santiago Rubio. La obra cuenta cómo Miguel, un joven actor acosado por la falta de recursos económicos y por un padre que le apremia a que busque trabajo de inmediato, renunciando así a su sueño de ser actor, tendrá que tomar una decisión trascendental en mitad de la fiesta que ha organizado, cuando éste irrumpe por sorpresa. Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal, que está ubicada en el Teatro Apolo, como en la propia página web de entradas del Área, https://almeriaculturaentradas.es/. También lo estarán en la taquilla del Apolo desde una hora antes del comienzo de la representación. Tienen un precio único de 10 euros. Tras dos años a medio gas a causa de la pandemia de Covid, el Orgullo LGTBI+ quiere volver a las calles con más fuerza que nunca. La manifestación del Orgullo LGBTI+ de Almería tendrá lugar el próximo sábado, 2 de julio, partiendo de la céntrica Puerta de Purchena a las 19.30 horas y acabando en la Parque de las Almadrabillas con la lectura del Manifiesto y a continuación la fiesta final. La cita, que lleva por lema “Por una Almería libre de LGTBIfobia”, tendrá un espíritu reivindicativo y festivo, al contar en su recorrido con una batucada, camiones y carrozas “ya que queremos hacer de Almería una ciudad mucho más abierta y respetuosa con todas las personas sea cual sea su orientación sexual o identidad o expresión de género”, explica Antonio Ferre, presidente de Colega Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

