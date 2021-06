Deportes Tejada brilla en el andaluz de natación con 5 medallas lunes 21 de junio de 2021 , 09:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El nadador almeriense se cuelga 1 oro, 3 platas y un bronce en el CTº de Andalucía de Dos Hermanas organizado por Fanddi.



Carlos Tejada Rovira, ha asistido al XVII Campeonato Andaluz de Natación Fanddi, donde han participado un total de 18 clubes y un total de 116 nadadores de toda Andalucía, durante los días 18 y 19 de junio en la piscina olímpica de Dos Hermanas.



El almeriense asistía al andaluz con buenas sensaciones después de haber participado la semana anterior con un buen estado de forma, en el Campeonato de España por CCAA de Feddi en Cádiz, donde con la selección Canaria se quedó tercero en la competición, ocupando la misma posición con su equipo de máster el Bahía de Almería en el CTº de Andalucía de Palma del Rio.



El deportista almeriense que competía con los colores del Club Deportivo Depoadap y 7 compañeros más del equipo, y que subvenciona la empresa de semillas HM CLAUSE IBERICA, afrontaba esta competición como un test, para ver la progresión real de estos últimos tres de meses de entrenamiento de agua y de seco que ha podido completar, una vez superada las molestias de su operación.



Los resultados deportivos han sido francamente buenos a la vista de las 5 medallas que finalmente se ha traído del andaluz.



En la primera sesión del día 18 de junio por la tarde, se tiró a nadar los 400 libres, prueba que dominó de principio a fin y donde obtuvo una magnifica marca de 5.27.04, consiguiendo el campeonato de andaluz en esta distancia, obteniendo su compañero de equipo Alejandro Plaza el subcampeonato. Nadando a última hora los 50 espalda, con un gran nivel de participación y donde con una discreta marca de 0.42.09 consiguió la cuarta posición en la prueba.



Ya en el día 19 de junio, en la segunda sesión nadó los 4x50 libres, donde con su equipo logró la medalla de bronce en los relevos con un gran posta de 0.32.03. En la tercera sesión de tarde se tiró a nadar los 100 espalda, donde participo con él, Javier Labrador, actual plusmarquista en esta distancia. Donde obtuvo la medalla de plata al quedarse en segunda posición con un registro de 1.26.03. Casi sin tiempo de recuperación nadó los relevos del 4x50 estilos con su equipo, donde logró en la posta del 50 espalda un gran registro de .0.38.25 y se colgó la medalla de plata en esta prueba. Finalmente la última prueba del campeonato fue los 4.x100 estilos, donde de nuevo Depoadap logro llegar en segunda posición y colgarse otra medalla de plata.



Tejada se encuentra muy satisfecho de su participación en andaluz, ya que, se ha encontrado con muy buenas sensaciones y ha obtenido buenos registros en la competición. Donde aprovechó para reencontrase con amigos nadadores que hacía tiempo que no veía.



Finalmente el deportista se plantea volver de nuevo a las travesías con su equipo de máster el Bahía de Almería, donde espera seguir disfrutando de su deporte de natación.







