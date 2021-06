Sociedad Ideas para aumentar la visibilidad de tu negocio usando pantallas leds Escucha la noticia Ahora que todos volvemos a salir a la calle, es el momento de que recuperemos esos espacios de encuentro colectivo en escaparate de nuestros negocios, por lo que las pantallas Visual Led recubran su importancia como elemento de comunicación comercial. En publicidad hay una clave que siempre ha de tenerse en cuenta, y es la de la empatía, que es algo así como el “yo qué haría en esa circunstancia”, de tal forma que no es difícil advertir que compramos menos periódicos o revistas, que la radio la oímos de fondo, y que objetivamente, nos hemos adaptado a los mensajes audiovisuales multiplataforma. De este modo, el mupi digital publicitario, es un elemento a tener en cuenta en cualquier proyecto que se precie, porque tiene unas posibilidades que resulta complicado poder resumirlas. El primero, sin lugar a dudas, es que está en la calle, en lugares visibles para todos, con gran tránsito, y que atraen la atención automáticamente de quien pasa por allí debido a que son un formato al que nos hemos acostumbrado. Su forma física nos resulta familiar, su luminosidad, su movimiento… eso en una plaza, en el entorno de una esquina donde suele citarse la gente, o cerca de un semáforo o paso de peatones, tiene un atractivo incomparable. VENTAJAS Pero sus ventajas no se circunscriben a eso, ya que sus posibilidades específicas son muchas, como por ejemplo las derivadas de su propia ubicación. Es así que se pueden crear campañas publicitarias basadas en el los posibles recorridos de los viandantes, para que los mensajes que reciben sean compatibles y complementarios entre sí, multiplicando su efectividad. También gracias a la ubicación, existe la posibilidad de establecer mensajes relacionados con los comercios de la zona, ya sea para reforzar y animar, como para difundir una marca o comercio alternativo al predominante en el lugar. De la misma manera, atendiendo a la segmentación geográfica, es posible elegir un público objetivo para nuestro producto, marca o comercio. Es, en ese sentido, uno de los detalles que más va mejorar el retorno de la inversión publicitaria, ya que en cualquier otro medio, la cantidad de impactos que van al aire, que se quedan sin efectividad, es mucho mayor que en este caso, porque nadie puede evitar vivir o trabajar donde lo hace, y nadie puede dejar de pasear por donde pasea, y por tanto la audiencia del mensaje está contrastada. No menos importante es tener en cuenta que, a pesar de que su tamaño no es excesivamente grande, en realidad no tiene límites, puesto que al ser dinámico, cada pantalla puede transmitir una cantidad de información determinada, pero el número de pantallas no está limitado. Hay más detallas a tener en cuenta, pero para quienes piensa que quizá un mupi también pasa desapercibido cuando nos acostumbramos a él, hay que recordarle que puede ser mucho más, y por tanto ser un polo de interés que obligue a prestarle atención. Por ejemplo, puede contar con un recogedor de pilas usadas, o puede tener un reloj y un termómetro, o puede ofrecer información turística, o de servicios, como números de teléfonos de emergencia o servicio público, o mapa de la zona… todo eso contribuye a que la gente le preste atención. Y también a nuestro anuncio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)