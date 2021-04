Sociedad Tendencia de moda y lo mejor para el cuidado personal Escucha la noticia Como todos los años, hay nuevas tendencias de moda las cuales tienen que conocer si eres todo un amante del mundo de la ropa y quieres vestir con total estilo. Pero, eso no es lo único que vamos a hablar aquí, porque, aunque vestir a la moda siempre es buena idea, no sirve de nada si no seguimos ciertos consejos para el cuidado personal. Por esta razón, aquí vamos a tratar los dos temas, así que no solo estarás a la moda, sino que lucirás un cuerpo reluciente. Empezando con el tema de la moda, una de las grandes tendencias es el regreso de la minifalda. Con este estilo se viene representando la energía juvenil, justo como indica el Show de Miu Miu y la modelo Lila Grace Moss. Pero, esto no es lo único, sino que también tenemos la Sastrería Holgada, justo como nos mostró The Row, Balenciaga y Louis Vuitton. Esta tendencia se pudo ver el año pasado, pero en este caso viene con mucha más fuerza. De hecho, este estilo en particular está destacando entre las personas no binarias, las cuales se dan mucha libertad al momento de vestir. Es decir, visten como quieran y dan mucha libertad a todos. Por otro lado, vamos a tener la tendencia de los detalles cut out la cual también se vio el año pasado, pero esta primavera verano se presenta de distintas formas. Por ejemplo, con la cinturilla de una falda, de forma asimétrica o en los laterales de un vestido. Las lentejuelas, también, van a estar presente en esta temporada, aunque lo más probable es que se haga en los pocos eventos que se llevarán a cabo. Los pantalones, por su lado, se van a presentar con pernera ancha, por lo que si disfrutas de usar pantalones tipo legging esta no es una tendencia para ti. Ahora, si quieres seguir las tendencias para primavera-verano los pantalones anchos van a ser los favoritos. Estos pueden ser bajos o altos de cintura. Por otro lado, los Bridgerton llegan fuerte para este año, de hecho, muchas firmas de moda famosas han puesto de su parte y han mostrado una tendencia que enamora a todos. En concreto, nos estamos refiriendo a la vuelta de los corsés. En cuanto a los vestidos, los diseñadores, proponen que sean largos y vaporosos, es decir, mantienen un punto la tendencia del año pasado. Dicho esto, si quieres conseguir vestidos de promociones, sigue el enlace que te hemos dejado. El tejido tipo malla también va a ser muy popular esta temporada y lo mismo con las rayas, un estampado que siempre se está renovando. Con respecto a los accesorios estos quedan un poco a tu gusto, pero unas joyas siempre vienen bien. De hecho, te recomendamos regalar joyas personalizadas, que siempre son buena idea para mejorar tus outfits Ahora que tenemos esto claro hay que conocer varios consejos de cuidado personal, ya que la moda sin el cuidado personal se queda un poco corta. Entonces, lo primero como siempre es el cuidado de la piel, esto incluye lavarse la cara a diario, tratar la piel al menos una vez por semana e hidratar la piel a diario. Recuerda que, tu piel, siempre está expuesta y esto quiere decir que sufre mucho daño. Lo que quiere decir que si quieres lucir una piel saludable con tu outfit a la moda debes prestarle mucha atención a su cuidado. Evitar y gestionar el estrés también es importante, sobre todo por la situación actual, ya que sabemos que estresarse puede ser fácil. Sin embargo, hay que mantenerse positivo para evitar cualquier situación de estrés, que pueda llevar a la aparición de arrugas o la fragilidad de la piel. Dicho esto, también tienes que cuidar lo que comes, hidratar tu cuerpo y dormir lo suficiente. Con respecto a lo que consumes, ten cuidado con los aceites que eliges asegúrate que sean saludables como el aceite de oliva o recurrir al aceite de nabina. Una buena alimentación puede mantener tu cuerpo completamente sano, por lo que para evitar enfermedades y dañar nuestra figura comer de forma saludable siempre es la mejor opción. Como último detalle- te invitamos a visitar el sitio web de 12caracteristicas.com, donde encontrarás información muy interesante sobre diversos temas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)