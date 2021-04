Tenis De Mesa Y Ajedrez Este Fin De Semana en Vícar





"Estamos muy orgullosos de la organización realizada desde el minuto cero del confinamiento en nuestras instalaciones deportivas, que en todo momento ha estado ajustada al cien por cien a las normativas y restricciones vigente en cada momento", señala el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, quién asegura que el gran esfuerzo realizado en la red de instalaciones "nos han permitido promover la práctica deportiva como una de las mejores posiciones frente a la pandemia". Un trabajo que ha recibido el reconocimiento de clubes y entidades deportivas, no solo del municipio, sino también de su entorno y que propicia la celebración de competiciones, como las que este fin de semana se van a desarrollar en el Palacio de Deportes de Vícar.



Se trata, por un lado del torneo de ajedrez, de carácter interno, que para la mañana del domingo ha organizado el Club Ajedrez Vícar y dirigido a los alumnos y alumnas de las escuelas deportivas municipales que gestiona el citado club. Un torneo cuyo objetivo no es otro de que los jóvenes jugadores no pierdan el contacto con competición, una vez finalizada la liga local y ante la escasez de torneos oficiales en donde poder ejercitarse. La cita se desarrollará, como viene siendo la norma, siguiendo todos los protocolos establecidos para este tipo de competiciones, con los participantes manteniendo en todo momento las medidas higiénico-sanitarias y de distanciamiento establecidas durante la pandemia.



Lo mismo ocurrirá con la segunda de las actividades programadas, en el mismo escenario, para toda la jornada del domingo. Se trata de una competición oficial de tenis de mesa, en concreto la disputa de la tercera jornada del grupo I de la Liga de Andalucía de Tenis de Mesa de 3º Nacional, en el que el club local CTM Vícar figura en posición de acceder a la fase de ascenso de categoría. Tras haberse impuesto a los dos equipos del CTM Huércal de Almería, en la primera jornada, con sede igualmente en el Palacio de Deportes, ubicado en Las Cabañuelas, y el buen papel, con una sola derrota, en la segunda jornada, celebrada en Motril, los jugadores locales se enfrentarán a tres equipos granadinos, el Vega Genil, Cúllar Vega y Huétor Vega TM, con el objetivo de mantener su privilegiada posición en la tabla.



Desde la Concejalía de Deportes se baraja en estos días la posibilidad dar un paso más y permitir el acceso del público a las competiciones deportiva , algo que ya está permitido pero que se está a expensas de la evolución de los datos de incidencia en el municipio.