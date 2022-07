Opinión Terrazas limpias, Almería más bonita Margarita Cobos Más artículos de este autor Por sábado 23 de julio de 2022 , 10:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Colaborar para crear sinergias en beneficio de la comunidad. Eso es lo que hemos hecho el Ayuntamiento de Almería y la asociación de hosteleros ASHAL para seguir mejorando la limpieza de la ciudad. Desde hace tiempo, la mayor parte de los establecimientos hosteleros cuentan en las mesas de sus terrazas con papeleras para evitar que las servilletas usadas acaben en el suelo, ensuciándolo todo y obligando al profesional a trabajar más para poder tener su terraza limpia. Por eso, desde el Área de Sostenibilidad Ambiental hemos copiado la idea y la hemos convertido en obligatoria para que, de esta manera, todos, clientes y profesionales, contribuyamos a mantener limpia Almería. Así, en el momento en el que la Ordenanza de Limpieza se apruebe de forma definitiva (queremos que sea antes de agosto), las mesas o los conjuntos de mesas agrupadas de las terrazas de bares y restaurantes tendrán que tener su papelera y los ciudadanos deberemos hacer uso de ella. No es ésta la única modificación de la Ordenanza de Limpieza. También escuchando a los hosteleros hemos ampliado una hora más el tiempo para depositar los residuos en los contenedores, de modo que habrá un horario unificado (el mismo para todo el año y el mismo para profesionales y ciudadanos) que será de 20.00 a 23.00 horas. Para dar a conocer estos cambios, Ayuntamiento y ASHAL hemos iniciado una campaña informativa en todos los bares y restaurantes del término municipal en la que aprovechamos también para recordar la importancia que tiene darle una segunda vida a los residuos con una correcta separación. Reciclar es alargar el ciclo de la vida de los productos y, en consecuencia, reducir la generación de basura, lo que también contribuye a mejorar nuestro medio ambiente. Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a la asociación de hosteleros y a su presidente, Pedro Sánchez-Fortún, su predisposición a colaborar en esta campaña. Porque no se trata de sancionar, sino de concienciar de la necesidad de trabajar juntos para conseguir una ciudad aún más limpia, sostenible y respetuosa con nuestro entorno. Y solo colaborando todos, Ayuntamiento, profesionales y ciudadanos, cada uno asumiendo el papel que le corresponde, conseguiremos alcanzar el objetivo común: lograr una Almería cada vez más limpia y bonita. Margarita Cobos Concejal del Ayuntamiento de Almería 24 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)