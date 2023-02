Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Tezanos al rescate del "solo sí es sí" Aixa Almagro Más artículos de este autor Por miércoles 08 de febrero de 2023 , 20:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El último CIS de José Luis Tezanos ha generado un gran debate sobre el tema de la violencia sexual, sin embargo, los resultados de la encuesta han sorprendido a muchos, ya que no plantea preguntas sobre la controvertida ley del sólo sí es sí. Esta ley ha provocado una serie de consecuencias desastrosas, entre las que se incluyen más de 400 rebajas de condenas y decenas de excarcelaciones. Es importante destacar que la encuesta sí hace preguntas sobre las razones que llevan a los agresores a cometer sus actos y las razones por las que las mujeres víctimas deciden o no presentar denuncia; sin embargo, se han omitido preguntas sobre la ley de Libertad Sexual y sus efectos. Esta omisión resulta preocupante, ya que una encuesta que se centra en el tema de la violencia sexual debería abordar esta cuestión. Es necesario que se aborde de manera adecuada el tema de la ley del sólo sí es sí y los efectos que ha tenido en nuestra sociedad, ya que no podemos permitir que se siga produciendo una falta de justicia en los casos de agresión sexual. La encuesta de Tezanos debería servir para abordar esta cuestión y para que los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre la ley y sobre los efectos que está produciendo. Según la encuesta de Tezanos, el 59,6% de los ciudadanos creen que las mujeres denuncian en pocas ocasiones las agresiones de carácter sexual, y aquellas que lo hacen, en opinión del 47% de los respondentes, "esperan un tiempo, pero no demasiado". Entre los que consideran que las mujeres evitan presentar denuncia, el 45% considera que el motivo es el "miedo al agresor". Por otro lado, solo un 14,5% opina que no lo hacen por "miedo a que no la crean" y un 15,7% cree que renuncian "por vergüenza". En contraste con estas opiniones, solo un 5,2% cree que se evita la denuncia debido a que el proceso judicial "produce mucho desgaste emocional" y un 4,7% opina que no lo hacen "por miedo a ser consideradas culpables de lo ocurrido". El 76% de los encuestados consideran que obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales no deseadas es algo "inaceptable" y debe ser castigado por ley. Esta misma opinión se extiende al 69% si se besa a una mujer en contra de su voluntad, al 88% si se trata de tocarla sin su consentimiento y alcanza el 98% si se da de manera deliberada alcohol o drogas a una mujer sin que ella lo sepa para poder mantener relaciones sexuales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Redacción de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 20 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)