Economía Tipos de edificaciones sostenibles martes 16 de febrero de 2021 , 08:34h Desde hace varios años, el sector de la construcción está experimentando una progresiva transformación. Se busca cada vez más edificaciones que generen el mínimo impacto al medio ambiente. Este hecho se explica por dos razones, la concienciación de la sociedad de la necesidad de cuidar el medio ambiente, y la búsqueda del ahorro económico. En este artículo veremos qué es una edificación sostenible, la diferencia entre casas sostenibles y passivhaus, y algunos elementos que contribuyen a que una edificación sea más sostenible. En cuanto a las passivhaus, podemos decir que son una de las edificaciones con menor demanda energética que existen. ¿A qué llamamos edificación sostenible? Se entiende por edificación sostenible a toda construcción que intenta aprovechar al máximo las condiciones climatológicas para mantener su temperatura y reducir todo lo posible el consumo energético. Este tipo de construcción tiene como principios las denominadas 3 erres: Reducir . Se refiere a reducir en lo posible el consumo energético y el impacto ambiental

. Se refiere a reducir en lo posible el consumo energético y el impacto ambiental Reutilizar los recursos naturales para el funcionamiento del edificio.

los recursos naturales para el funcionamiento del edificio. Reciclar los suministros energéticos. Otro aspecto a destacar es que en la construcción sostenible no solo se tiene en cuenta que el resultado sea una edificación sostenible, sino que durante el proceso de construcción también se intenta reducir al máximo el impacto en el entorno. Tipos de edificación sostenible Dentro del marco de las construcciones sostenibles se pueden realizar diferentes clasificaciones. En este artículo hablaremos de dos de las más aceptadas, que engloban a todas las demás. Casas sostenibles El objetivo de las casas sostenibles es consumir menos energía de la que producen. En esta categoría no se busca de forma directa un consumo reducido de energía, sino que el objetivo se centra en que la producción sea mayor que dicho consumo. Aunque únicamente se busque ese balance positivo de energía, normalmente se intenta aprovechar los recursos del entorno para reducir el consumo energético. Passivhaus Se trata de la máxima certificación que se puede otorgar a aquellas edificaciones que cumplen ciertas características muy estrictas de eficiencia energética. Los requisitos para que una edificación obtenga el estándar passivhaus son los siguientes: Consumo de climatización inferior a 15 kWh por metro cuadrado. Para hacernos una idea, los edificios de nueva construcción suelen requerir en torno a 150 kWh, mientras que los antiguos en torno a 300 kWh.

por metro cuadrado. Para hacernos una idea, los edificios de nueva construcción suelen requerir en torno a 150 kWh, mientras que los antiguos en torno a 300 kWh. Una estanqueidad del aire del interior inferior a 0,6 renovaciones por hora. Las edificaciones convencionales suelen requerir entre 5 y 7 renovaciones por hora. Como podemos ver, la exigencia para obtener el certificado passivhaus es muy elevada. Para conseguir cumplir estos requisitos, es necesario tener en cuenta absolutamente todos los aspectos que pueden influir en la eficiencia energética de un edificio. Cobran especial importancia los sistemas de cerramiento como la fachada, las ventanas y las puertas. Para obtener esta certificación es necesario planificarlo antes de construir la edificación. Sin embargo, existe otro estándar de eficiencia cuyos requisitos no son tan exigentes. Este certificado es el EnerPHit. En este caso, edificaciones convencionales podrían llegar a cumplir los requisitos siempre que realicen obras para reducir el consumo energético y alcancen los requisitos necesarios.

