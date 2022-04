Economía Tipos de negocios que se pueden beneficiar con una prensa de residuos lunes 04 de abril de 2022 , 08:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En pleno siglo XXI y debido al rápido desarrollo de la empresa moderna, la generación y acumulación de residuos industriales se presenta, no solo como una realidad, sino como un verdadero problema cuando no se trata adecuadamente. Son muchos los sectores industriales que requieren de una adecuada gestión de sus desechos; en primer lugar, para contribuir al bienestar del medio ambiente, en segundo para evitar multas y sanciones y, en tercero, porque es una actividad que afecta directamente a su operatividad. En este artículo comentamos varios tipos de negocios con gran producción de residuos y que podrían servirse de la implementación de una prensa. Sector hospitalario Los centros de salud generan toneladas de residuos por año, entre los que destacan el cartón, plástico y papel; además de los desechos orgánicos, químicos, farmacéuticos y radioactivos. Esto se debe a sus procesos regulares de atención sanitaria, que incluyen todo tipo de insumos médicos con diversos envoltorios, paquetes o frascos que van a parar al cesto de basura, una vez consumidos o utilizados. Estudios recientes revelan que estos desechos pueden superar los 0,5kg por cama/día. En este sentido, una prensa de residuos puede ayudar a reducir los costes operativos que implica el tratamiento por cuenta propia; además de garantizar un correcto manejo de los mismos en beneficio de la salud pública. Industria alimentaria Las empresas alimentarias, a modo general, producen desechos no peligrosos o biodegradables, resultantes de la transformación de materia prima orgánica, como pescado, vegetales, lácteos o carne, entre otros. Para este sector, una correcta gestión de los desechos es fundamental para asegurar entornos más limpios y seguros para la manipulación de alimentos; así como el bienestar del personal. De igual manera, el uso de una prensa industrial implica un beneficio en la optimización de los procesos, al reducir el espacio físico ocupado por estos residuos y dar menos oportunidad a insectos y roedores de encontrar la comida. Hoteles y restaurantes En general, estos tipos de negocios generan grandes cantidades de residuos sólidos, destacando el cartón y el papel, debido a la recepción de cajas con todo tipo de insumos indispensables para el funcionamiento local y el servicio a huéspedes/comensales. También producen grandes residuos el uso de los baños y la actividad en el área de cocina. Centros Comerciales y grandes superficies Pocos sectores son capaces de general altos volúmenes de desechos sólidos, como en el caso de los centros comerciales. Estos espacios de consumo masivo generan diversos tipos de residuos, entre los que destacan: orgánicos, plásticos, cartón, papel, metal y vidrio, principalmente provenientes de desperdicios alimenticios, cajas, embalajes, flejes, envoltorios, platos y cubiertos desechables, botellas, latas, entre otros. Contar con una prensa de residuos en este sector, permitirá reducir en hasta un 90% el volumen de todos esos embalajes y clasificar y gestionar adecuadamente cada tipo de desecho. Otros negocios El sector educación, logística, embarcaciones y plataformas, supermercados, talleres mecánicos y concesionarios, servicio de catering, tiendas y negocios minoristas; son todos sectores que se ven obligados a manejar grandes volúmenes y podrían agradecer mucho la reducción de estos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

