Tips para aprendices de edición de videos

Generar contenidos audiovisuales es una de las mejores estrategias para tener impacto en internet, sobre todo en las redes sociales. Los videos son los contenidos más buscados y vistos en estas plataformas, y se han vuelto la mejor manera de promocionar y vender productos o servicios a través de las pantallas.

En este sentido, es que muchas personas se han inclinado por la tarea de la edición. El mundo de la creación de videos es cada vez más fructífero, con una posibilidad laboral muy amplia y enorme. Es así que aprender edición se ha vuelto una gran oportunidad, ya que es que es un conocimiento muy requerido en todo tipo de trabajos.

Por ello, si estás pensando iniciarte en el mundo de la edición de videos, aquí dejamos algunos tips que serán de mucha utilidad.

Conoce las características de la cámara

Cada cámara de filmación tiene sus propias configuraciones de formato, resoluciones o fotogramas. Por eso es importante que al momento de editar conozcamos estos datos, ya que necesitaremos esa información para configurar el nuevo proyecto. También puede suceder que algunos editores reconozcan estos formatos automáticamente, aunque siempre es conveniente conocer estos detalles con anterioridad.

Equipos

Los ordenadores en donde editaremos los videos deben funcionar con gran potencia y velocidad. La edición de videos implica trabajar con equipos que soporten videos e imágenes en formatos muy pesados. También es necesario hacerse de discos externos donde poder almacenar el material, así como también realizar diferentes copias para no perder nada.

Vocabulario de editores

En todos los ámbitos laborales, existen palabras y vocabularios correspondientes a ellos, y esto también sucede en el mundo de la edición. Sin dudas es importante aprender cada uno de los términos que refieren a cada función.

Elegir un editor adecuado

Sin dudas que existen infinidad de editores de videos disponibles para todo tipo de opciones. Sin embargo, cada persona elegirá el mejor editor de videos con el que encuentre afinidad o se sienta más a gusto. También es cierto que existen algunos más intuitivos, y con funciones más básicas, mientras que otros ya requieren un poco más de estudio y ofrecen funciones más desarrolladas y profesionales.

Instrucciones

Algunos editores de videos ofrecen un manual con sus instrucciones para conocer rápidamente cada función. Se trata de revisarlo desde el principio para luego no perder ni un segundo buscando cada herramienta. Sin embargo, siempre será necesario pasar tiempo explorando el nuevo programa para conocerlo profundamente.

Ordena todo el material

Cada elemento del material utilizado para editar debe estar clasificado y guardado de forma ordenada. Es necesario saber que si se mueven de espacio algunos elementos, luego el programa puede no reconocerlos o encontrarlos en su sitio. Por eso es que el ordenamiento es algo fundamental para que todo salga bien. Luego si, una vez editado y exportado el producto final, se podrá borrar y eliminar aquellos elementos que ya no se usen.

Hacer una revisión antes de exportar

Cada momento de la línea de tiempo en nuestro editor debe ser revisado con detalle antes de exportar definitivamente. Es importante saber que si el video es muy extenso, entonces la exportación tardará mucho tiempo, y nadie quiere encontrar estos errores luego de tanto esperar la exportación. Se debe tener paciencia y revisar cada instante con detalle y precisión.