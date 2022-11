Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar Tips para capitalizar el digital signage para atraer más clientes a tu negocio Escucha la noticia ¿Has considerado en algún momento usar el digital signage para promover tu negocio? Este es un mercado tan popular que se espera que supere los 19.440 millones de dólares para 2027. Actualmente, las empresas de todas las industrias están aprovechando el papel del digital signage para aumentar las ganancias. Por casualidad, ¿alguna vez has escuchado hablar del digital signage o sabes incluso de qué se trata? El digital signage describe visualizaciones controladas electrónicamente en monitores o pantallas grandes. Las empresas utilizan digital signage en publicidad exterior, quioscos, tableros de menús electrónicos y más. Por lo general, se colocan en áreas comerciales de alto tráfico para capitalizar el tráfico peatonal y la atención del consumidor. El digital signage es una forma poderosa de conectarse e interactuar con su público objetivo. Las luces brillantes, el movimiento llamativo y las pantallas programables para digital signage captan la atención de los consumidores y los invitan a interactuar con el contenido. Es conveniente que si tienes un negocio emergente, sepas como usar correctamente el digital signage para promover tu negocio. Es importante destacar, que con el digital signage, es fácil aprovechar al máximo las oportunidades de marketing. Por ejemplo, si tienes un negocio con sala de espera, puedes crear un quiosco o display de autoservicio con asistencia virtual. El digital signage es fácil de actualizar en tiempo real y puede ejecutarse en las rotaciones personalizadas que cree. Lo primero que tienes que saber a la hora de hacer uso del digital signage es en qué lugar debes ubicar tus pantallas para que estas sean llamativas al público. El digital signage también tiene el potencial de ser interactiva, por lo que esta le permite a tus clientes buscar información de forma independiente, compartir experiencias e interactuar con el contenido. Por eso la ubicación es extremadamente importante. Hay empresas que prefieren hacer uso de las pantallas dentro de sus negocios, así de una manera hacen que sus potenciales clientes entre a sus tiendas y puedan fidelizar con todos los productos que tiene la empresa. Por otro lado, hay quienes prefieren usarla en la parte exterior, para poder captar más espectadores curiosos y así hacerlos entrar a sus establecimientos. Todo está en que sepas qué quieres hacer con ella. Otro punto importante en el digital signage es saber como debes ubicar todo el contenido que tienes dentro de tus pantallas, ya que puedes tener todos los equipos, pero si la información no es llamativa a tus clientes nada podrás hacer con tus pantallas. Si no tienes idea de qué debes colocar en tus pantallas y cómo hacerlo, Publiled es una empresa que se encarga de gestionar todo el contenido de tus pantallas de una manera amigable y súper llamativa para que tus potenciales clientes se enganchen con tu negocio o empresa. Tus pantallas digitales deben usarse para comercializar tu negocio, no el de nadie más. Es por siempre tienes que elegir una pantalla personalizada que esté libre de publicidad. La señalización interactiva intensifica la participación del cliente al permitir que las personas accedan a la información del producto que necesitan sin involucrara un empleado en el lugar. Te ayuda a ti y a tus empleados. Si alguna vez has tenido que esperar lo suficiente para que un empleado de la tienda te pregunte si necesitas ayuda, sabes exactamente a lo que nos referimos. Hacer que sea difícil acceder a los detalles del producto y las promociones puede ser un verdadero asesino de ingresos. Los estudios han demostrado que los clientes prefieren el autoservicio a trabajar con agentes de soporte. Por otro lado, el digital signage facilita la visualización y el formato de contenido y campañas de marketing en todas las pantallas. No tienes que pasar por la molestia de navegar por un software complejo y puede usar las herramientas de creación de contenido que conoces, como Canva, para crear sus pantallas. Además, es fácil integrar transmisiones en vivo, promociones existentes o juegos en sus campañas para una mayor interacción. ¿sabías que los clientes anhelan señalizaciones digitales? Puede ser fácil satisfacer las expectativas de un mercado moderno con digital signage. Las pantallas digitales interactivas son la combinación perfecta de los ámbitos físico y digital, transformando su negocio físico en un entorno digital inmersivo. El digital signage es una herramienta de marketing increíble porque hay infinitas formas de implementarla. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)