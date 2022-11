Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Ayuntamiento y Diputación arropan el Centenario del Comité de Árbitros de la RFAF sábado 12 de noviembre de 2022 , 16:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió al Teatro Apolo a la mesa redonda que trató la figura del árbitro en distintas generaciones Árbitros, a escena. Bajo este lema, el Teatro Apolo acogió ayer, desde las 19.30 horas de la tarde, la mesa redonda con motivo de la celebración del Centenario del Comité de Árbitros de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF). Unos cien años de historia que han arropado el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, y el vicepresidente provincial, Eugenio Jesús Gonzálvez asistieron al acto que puso en valor la función arbitral realizada por los miembros del colectivo en Andalucía durante los cien años de historia que se conmemoraron en el teatro de la capital. En esta línea, Juanjo Segura, manifestó que “es un acto muy importante en el que el Ayuntamiento no podía faltar, los árbitros son una pieza imprescindible en el fútbol ya que ellos promueven el juego limpio y transmiten sus valores, en todas las categorías”. Asimismo, apuntó que “Almería cuenta con árbitros referentes como han sido Juan Andújar Oliver y David Fernández Borbalán, que han llegado a la élite”. Por su parte, Eugenio J. Gonzálvez, coincidió que “tampoco la Diputación podía perderse esta fiesta, porque no siempre una institución como la suya tiene la oportunidad de cumplir un siglo, el fútbol sin ustedes no sería posible”. Por ello, declaró que “ojalá los jóvenes puedan seguir aprendiendo de los mayores y que los mayores sigan sembrando la semilla de su buen hacer por todas las provincias de Andalucía”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

